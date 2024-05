Calciomercato Milan, idea a sorpresa: spunta il big della Juventus

Il Milan potrebbe prendere una strada a sorpresa per la prossima stagione. Nel mirino c’è un top player della Juventus.

La stagione del Milan volgerà al suo termine senza particolari sussulti. Infatti i rossoneri sono ormai fuori da tutti i giochi ed hanno in tasca un posto nella prossima versione super della Champions League. Il secondo posto resta l’obiettivo dichiarato, ma è chiaro che un club come il Diavolo se ne faccia ben poco. Di conseguenza è altrettanto chiaro che lo sguardo dei tifosi rossoneri sia posato su due temi in particolare: allenatore e mercato. Infatti sono insistenti le voci che parlano di un Pioli lontano da Milanello, anche se il sostituto non è certo nemmeno al 50%.

Inoltre il focus della dirigenza del Milan è spezzato, così come quelli dei tifosi: da un lato il nodo panchina, dall’altro la costruzione della rosa della prossima stagione. In particolare, per ciò che riguarda il mercato, c’è da capire come sostituire Giroud e cosa fare con il reparto difensivo, reso pienissimo nella sessione di gennaio. Dopodiché ci sarà spazio per la fantasia, possibilmente catalizzata dalle idee del prossimo allenatore del Diavolo. Inoltre, secondo Il Corriere dello Sport, potrebbe aprirsi uno scenario molto interessante per il Milan, guardando anche al 2025. Infatti i rossoneri sembrano aver messo un occhio su Federico Chiesa, il cui rapporto con la Juventus è ad un bivio.

Mercato Milan, spunta Chiesa

È chiaro che sia quantomeno difficile ipotizzare un Federico Chiesa con la maglia del Milan in questo momento, anche se è vero che il giocatore ha mostrato insofferenza in questo anno di Juve. Eppure i bianconeri e l’attaccante della Nazionale stanno cercando di trovare un accordo per il rinnovo del contratto. Un rinnovo che però stente a decollare, considerando come il discorso sia aperto da diversi mesi. In particolare Chiesa va in scadenza nel 2025 e chiederebbe 6 milioni di euro netti per restare a Torino, sponda bianconera.

Tuttavia la Juventus vive un momento di rifondazione e deve capire dove sbattere la testa. Di conseguenza il Milan, così come la Roma secondo Il Corriere dello Sport, potrebbero provare ad inserirsi. Però è difficile che l’ex Fiorentina e Madama si separino a zero nel 2025, considerando come Ramadani, procuratore di Chiesa, pare che abbia promesso di evitare questo sentiero. Dunque è possibile che l’interesse per l’attaccante della Juventus nasca dalla possibilità di una cessione pesante in casa Milan. Così facendo il Diavolo avrebbe una somma da indirizzare a Torino, evitando inciampi politici. È comunque chiaro che Chiesa andrebbe a chiedere sempre 6 milioni di euro netti l’anno anche alla dirigenza del Diavolo.