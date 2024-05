Calciomercato Milan, incredibile scelta per la difesa: coinvolti Calabria e Tomori

In casa rossonera si pensa già al futuro, in vista della nuova stagione sportiva, e si programma il mercato: attenzione a Calabria e Tomori.

Alle ore 20:45 di questa sera, il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo per la 36° giornata di Serie A nelle mura amiche di San Siro contro il Cagliari di Claudio Ranieri: all’andata, la sfida tra rossoneri e sardi terminò con il risultato di 3 a 1 a favore della squadra di Pioli, grazie ai gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek. Questa sera è probabile si assisterà ad un match diverso, poiché la squadra rossoblu è a caccia di punti salvezza e proverà in tutti i modi a far risultato in casa del Milan.

Il Milan, dal canto suo, scenderà in campo con una formazione inedita, con Pioli pronto a lasciare in panchina per scelta tecnica Theo Hernandez e Leao. Indisponibili per problemi fisici saranno invece il portiere Maignan, il difensore centrale Kjaer, Loftus-Cheek e Okafor. La posta in palio per i rossoneri è la conferma del secondo posto in classifica, che porterebbe il Milan a qualificarsi per la prossima edizione della Supercoppa italiana.

Calciomercato Milan, rivoluzione in difesa: c’entrano Calabria e Tomori

Mentre la stagione sportiva 2023/2024 sta giungendo al termine, la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per programmare il futuro della squadra rossonera: il problema principale è la scelta dell’allenatore, considerato che a fine stagione Stefano Pioli molto probabilmente lascerà Milano. Alcune idee per la squadra della prossima stagione sono già state pianificate, ma senza la certezza dell’allenatore l’operatività è bloccata.

Quello che è certo è che in casa Milan, a differenza che in casa Inter, ci dovrà essere una piccola rivoluzione, a partire dalla rosa e più in particolare dalla difesa: il reparto difensivo è risultato un pò carente in questa stagione, da qui il bisogno di andare a riparare alcuni buchi.

L‘idea di Furlani e Moncada è quella di acquistare un terzino destro già affermato e due difensori centrali: con Kjaer che quasi sicuramente saluterà il Milan a fine stagioni, gli altri due giocatori in bilico sono Davide Calabria e Fikayo Tomori, mentre Thiaw ha piena fiducia del club rossonero. A riportarlo è Calciomercato.com, secondo cui il Milan vorrebbe solo prolungare il contratto del proprio capitano, mentre Calabria vorrebbe un aumento dell’ingaggio; l’inglese, invece, può finire sul mercato.

Il team rossonero ha già identificato anche i nomi che possono rientrare nei piani del mercato rossonero: Lacroix, difensore centrale del Wolfsburg, Brassier, difensore centrale del Brest, e Tiago Santos, terzino destro del Lille. Il tutto verrà messo al vaglio del nuovo allenatore.