Calciomercato Milan, l’annuncio su Maignan: cambia tutto

Calciomercato Milan, ci sono grandi novità. Da Milanello filtrano notizie importanti sul portiere Mike Maignan.

Il Milan è pronto per il calciomercato. Questo 2023-24 non ha più nulla da dire ormai e la dirigenza ha virato con veemenza verso l’estate. Furlani e Moncada sono al lavoro per trovare il nuovo allenatore. Stefano Pioli è in uscita e il Diavolo deve trovare al più presto il sostituto per non mettere in stand-by le trattative. Una squadra con un’incognita in panchina ha poche leve per perseguire i suoi obiettivi di mercato: è cruciale archiviare la pratica.

Nel frattempo, la dirigenza è comunque alla ricerca di profili nuovi da inserire in organico per migliorare la rosa. La priorità rimane l’attaccante. Giroud ha annunciato il suo addio a fine stagione e c’è necessità di trovare un degno rimpiazzo. Non solo mercato in entrata. Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, sono riportate notizie importanti riguardo il futuro di un top player assoluto come Mike Maignan.

News Milan: novità importanti su Mike Maignan

Ci sono grosse novità riguardo il calciomercato del Milan. Al momento, Mike Maignan ha un contratto in scadenza 2026. Ciò che fa preoccupare tifosi è la mancanza di una trattativa per il rinnovo di contratto. Il portiere potrebbe quindi essere in uscita anche se è ancora presto. Rispetto alla stagione dello Scudetto, il suo rendimento è calato e i rossoneri dovrebbero per forza abbassare la richiesta nel caso qualcuno bussi alla porta per l’estremo difensore francese.

Le novità non finiscono qui. Infatti, oltre all’estremo difensore francese anche Theo Hernandez starebbe vivendo una situazione simile. Il terzino ha un contratto in scadenza nel 2026 e anche con lui la società non ha ancora avviato i contatti per il rinnovo. Su entrambi c’è forte interesse dai top club europei, quindi il Milan non avrebbe problemi a incassare il più possibile.

Come riporta la rosea, uno dei due potrebbe essere sacrificato in estate per finanziare la campagna acquisti. Il modus operandi della nuova gestione pare chiaro. Come successo con Tonali la scorsa estate, la dirigenza punta a risanare le casse del club grazie alle plusvalenze per poi reinvestire sul mercato.

E’ chiaro che perderli entrambi quest’estate sarebbe una mossa assai rischiosa. Sembra però che almeno uno dei due possa partire in estate in caso di offerta giusta. Al momento non ci sono stati contatti per il rinnovo e, seppur manchino ancora due stagioni, gli addetti ai lavori hanno sottolineato questo aspetto come significativo per il futuro dei due giocatori.