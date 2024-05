Calciomercato Milan, l’offerta è sul tavolo: annuncio a fine a mese?

Il Milan è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per iniziare a rinforzare l’organico. Offerta già pronta per l’obiettivo di mercato.

L’estate del Milan toccherà senza dubbio picchi di calore mai visti prima. Il Diavolo si appresta a dare inizio ad una vera e propria rivoluzione, che partirà chiaramente dalla scelta del nuovo allenatore. Al momento il club rossonero è ancora alla ricerca del profilo giusto, con Sergio Conceicao che sembra essere il preferito, ma la decisione finale non dovrebbe essere molto lontana. Nel giro di poche settimane, quindi, i tifosi potranno scoprire il nome del nuovo tecnico, per poi catapultarsi ufficialmente nel calciomercato.

A differenza della scorsa estate, quando la rosa venne totalmente stravolta con l’arrivo di innumerevoli giocatori, per la prossima sessione di mercato l’obiettivo è, invece, quello di fare pochi acquisti ma mirati. La priorità è certamente l’attaccante, per il quale i Rossoneri sono pronti ad investire un importante cifra, ben superiore ai 42 milioni di euro spesi nel 2017 per Leonardo Bonucci, tutt’oggi l’investimento più alto nella storia del Milan.

Il record è, però, ormai pronto ad essere superato e le prossime settimane dovrebbero essere quelle decisive. Il club di via Aldo Rossi vuole fare sul serio e da tempo ha fatto partire i casting: si tratterebbe di una corsa a due tra Joshua Zirkzee e Benjamin Sesko. Per quest’ultimo ci sono, però, importanti novità.

Il Milan vuole Sesko: l’agente è stato in città

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, queste ultime giornate potrebbero essere state decisive per l’arrivo del nuovo centravanti rossonero. Due giorni fa, infatti, Elvis Basanovic, agente del classe 2001, è arrivato a Milano e c’è stato un colloquio con alcuni rappresentanti del Milan per parlare del futuro del suo assistito. Il club gode già dell’apprezzamento del giocatore e servirà, dunque, soddisfare le richieste del Lipsia, che nei prossimi giorni saranno senza dubbio più chiare.

Nel contratto di Sesko è, infatti, presente una clausola rescissoria non ancora definita, ma che non sarà inferiore ai 50 milioni di euro. Tra 10 giorni, quando la Bundesliga sarà terminata, il club tedesco definirà ogni dettaglio, con il Milan che potrà quindi capire quale dovrà essere lo sforzo da fare. L’intenzione dei Rossoneri è quella di investire proprio 50 milioni di euro per il nuovo attaccante, ma la sensazione è che per Sesko si debba essere pronti a spingersi un po’ più in la. Ore di riflessione, dunque, in Casa Milan.