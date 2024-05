Calciomercato Milan, novità decisiva: servono 40 milioni

Calciomercato, arriva la svolta per il Milan: per acquistarlo servono 40 milioni di euro. L’affare è più fattibile

Oltre alla questione allenatore, c’è un altro tema che sta tenendo occupato i dirigenti del Milan. La società lombarda, di fatto, è alle prese con le ricerche per il prossimo centravanti rossonero. Il club di Milano è a caccia del giusto attaccante, che non faccia sentire la mancanza di Olivier Giroud. I profili finiti sulle scrivanie delle alte sfere della società di Serie A sono molteplici. Il Milan avrebbe messo nel proprio mirino attaccanti come: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille, Serhou Guirassy dello Stoccarda e Victor Boniface del Bayer Leverkusen.

Il primo nome in cima alla lista dei rossoneri sarebbe quello di Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese ha stregato tutti con le sue prestazioni in questa stagione di Serie A, compreso il Milan. La società lombarda sarebbe disposta a fare più di un semplice tentativo per cercare di portare il giovane centravanti ex Bayern Monaco in maglia rossonera. Nonostante abbia fatto le fortune della squadra di Thiago Motta, Joshua Zirkzee rischia di regalare pochi milioni al club rossoblù in caso di cessione. Una cifra decisamente inferiore alle grandi qualità espresse dal calciatore olandese in questa stagione.

Spunta un dettaglio che fa felice le pretendenti di Zirkzee

Nelle ultime ore è emerso un particolare dettaglio che riguarda Joshua Zirkzee. Il prezzo della punta del Bologna non si aggira intorno ai 60/70 milioni, ma ammonta a 40 milioni di euro. Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, a scoprirlo sarebbe stato il Bayern Monaco, che vanta un diritto di prelazione su Zirkzee nel prossimo mercato estivo. In pratica, la società bavarese sborserebbe di meno rispetto a qualunque altro club interessato.

Questo in virtù dell’accordo raggiunto ai tempi dallo stesso Bologna con l’agente del bomber olandese, Kia Joorabchian. Infatti, in caso di ritorno al Bayern di Zirkzee, alla società rossoblù andrebbero solo 21 dei 40 milioni di euro. Questa notizia è stata accolta con grande piacere da parte di Juventus e Milan, da tempo sulle tracce del possente centravanti.

Con il prezzo già fissato, la chiave di volta sarà quella di strappare un’intesa direttamente con l’entourage del calciatore. Non è da accantonare l’idea che il Bayern Monaco possa intromettersi nella corsa per riportare Zirkzee in Germania e rivenderlo successivamente al fine monetizzare il più possibile. Alla finestra resta anche un top club della Premier League, l’Arsenal.