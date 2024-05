Camarda, segna sempre lui: altro capolavoro in Nazionale (VIDEO)

Il baby prodigio rossonero continua a trascinare la Nazionale under 17, impegnata nell’europeo di categoria a Cipro.

Il Milan ha chiuso questo weekend la sua parentesi con Stefano Pioli: il tecnico ha salutato dopo 5 ottime stagioni alla guida del Milan in cui ha ridato credibilità a tutto l’ambiente, valorizzato tanti talenti e regalato uno scudetto che sembrava impossibile.

Dopo l’affaire Lopetegui, designato come allenatore per il dopo Pioli salvo il dietrofront operato dalla società dopo l’ostracismo del popolo rossonero, il candidato principale per la panchina del Milan sembra essere Paolo Fonseca, ex Roma e autore di un’ottima stagione alla guida del Lille.

Il futuro del Milan sembra è ancora tutto da chiarire, considerando anche la situazione Leao, conteso dai club arabi, pronti a mettere sul piatto cifre folli. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un possibile addio del baby talento Francesco Camarda: secondo Fabrizio Romano il giovane attaccante invece rinnoverà firmando un triennale a cifre molto importanti.

Milan, Camarda pronto al salto? Intanto continua a segnare in nazionale

Con la firma sul rinnovo, attesa dopo l’Europeo, continuerà il progetto Camarda: il giovane verrà aggregato alla formazione Under 23 che dovrebbe partecipare alla prossima Serie C. Camarda avrà la possibilità di mettersi in mostra in un campionato professionista e fare la spola con altri giovani tra l’under e la prima squadra.

Nel frattempo continua a trascinare gli azzurrini nell’interessantissimo europeo under 17 di Cipro, qualificati alla fase finale a punteggio pieno, avendo vinto il gruppo C grazie al successo in rimonta ottenuto contro la Svezia.

Camarda è al secondo gol in questa competizione dopo la rete segnata nel 2-0 contro la Slovacchia: il prossimo appuntamento per i ragazzi di Favo sarà la partita del 30 maggio contro l’Inghilterra, una delle grandi favorite del torneo.