Caso Maldini, l’ex Milan all’attacco: la mossa legale spiazza tutti

Qualche giorno fa l’ex capitano e bandiera del Milan Paolo Maldini aveva rilasciato un’intervista Radio TV Serie A, il canale ufficiale della Lega Calcio. Il giornalista Alessandro Alciato in seguito alla messa in onda aveva denunciato sulle proprie storie Instagram di aver subito pressioni (senza specificare da chi) per non mandarla in onda. Il cronista ha ringraziato l’ex calciatore: “Grazie Paolo. La tua libertà di pensiero fa sempre la differenza”

Maldini, censurata una sua intervista

Paolo Maldini ex capitano e bandiera del Milan, di cui è stato anche direttore dell’area tecnica nell’ultimo scudetto rossonero, tramite un’agenzia Ansa ha comunicato attraverso il suo avvocato Danilo Buongiorno si è espresso sulla questione “intervista censurata”. Di seguito riportato il comunicato.

L’avvocato Danilo Buongiorno in un comunicato nella quale si precisa che è a nome e per conto del Sign. Paolo Maldini riporta che

“A fronte della nota censura alla propria intervista presso Radio serie A (ovvero la Radio Tv ufficiale della Lega serie A calcio) dello scorso 9 maggio, comunica di avere già incaricato il suo difensore per la propria tutela da tali gravi comportamenti ingiustamente subiti”.

Inoltre, continua la nota affermando che diffida chiunque dalla reiterazione di tali comportamenti. In più, si riserva, se del caso, ogni azione a tutela del proprio cliente; ed a difesa del diritto fondamentale di libertà di espressione.

