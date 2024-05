Conceicao Milan, scenario percorribile: il piano dei rossoneri

L’attuale allenatore del Porto è uno dei nomi scritto sulla lista della dirigenza rossonera, che può arrivare a lui secondo un piano preciso.

Il Milan sta vivendo un finale di stagione piuttosto tormentato: da un lato la squadra di Stefano Pioli nelle ultime settimane ha vissuto solamente delle delusioni, prima con l’uscita ai quarti di finale di Europa League, poi con il sesto derby perso consecutivo, che tra l’altro ha consegnato la seconda stella ai cugini nerazzurri; lato dirigenza, i tifosi non sono affatto contenti della gestione di Cardinale e Furlani, che nelle ultime settimane sembrano essere apparsi distanti dalla squadra.

A partire dalla prossima stagione c’è da cambiare sicuramente qualcosa e il primo punto da risolvere in casa rossonera è quello legato all’allenatore: Stefano Pioli è stato messo in discussione più volte in questa stagione, a causa degli scarsi risultati ottenuti, soprattutto in Europa. Il tecnico rossonero ha avuto a che fare anche con un periodo caratterizzato da numerosi infortuni, che hanno lasciato ai box parecchi giocatori importanti della rosa. Il vincitore del 19° Scudetto rossonero quasi sicuramente lascerà Milano la prossima stagione, poiché il Milan ha bisogno di cambiare marcia e tornare competitivo, soprattutto in Campionato.

Futuro allenatore Milan, Conceicao è una pista percorribile

Nelle ultime settimane, tanti sono stati i nomi di allenatori accostati alla panchina del Milan, uno su tutti quello di Lopetegui, che nelle ultime ore però si è allontanato dall’ambiente rossonero, poco convinto del progetto. Secondo quanto riportato da Sky Sport, una pista percorribile per la dirigenza della squadra rossonera è il nome di Sergio Conceiçao, attuale allenatore del Porto.

L’ex centrocampista portoghese, che ha militato in Serie A con Lazio, Parma e Inter, ha un contratto con il Porto fino al 2028, ma attraverso una clausola bilaterale può liberarsi dal club portoghese anche a fine stagione: il tecnico si era schierato a favore dello storico presidente Pinto Da Costa, ma a vincere le elezioni è stato Villas-Boas, con il quale Conceicao non ha mai avuto un buon rapporto e per questo vorrebbe lasciare il Portogallo.

Il Milan apprezza e stima molto il tecnico portoghese, grazie all’esperienza internazionale e alle sue capacità di far crescere i giovani: l’ambiente rossonero, infatti, può puntare molto su un settore giovanile molto proficuo, da inserire nella prima squadra a fianco dei giocatori già esperti. Il futuro della panchina per la prossima stagione è ancora tutto da scrivere e nelle prossime settimane ci saranno sicuramente delle novità importanti.