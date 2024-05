Conte al Milan, arriva l’annuncio: c’entra la dirigenza!

Le parole espresse su Antonio Conte sono forti. Secondo il noto giornalista la scelta deve essere una e la motivazione è chiara.

Il Milan dovrà ricostruirsi dalle basi per l’inizio della prossima stagione. Sarà un’estate di cambiamenti e di novità per il club rossonero e ora bisognerà iniziare a capire quale strada si vuole percorrere. L’addio di Stefano Pioli è ormai prossimo. Contro la Salernitana sarà la sua ultima gara e anche l’ultima di Giroud e forse di qualche altro effettivo. Allora per il club sarà presto tempo di scegliere cosa fare per il futuro. Tra le tante cose si parla ovviamente anche della scelta del prossimo tecnico del Diavolo.

Tanti sono i nomi accostati al Milan ma nessuno ad ora ha ancora trovato la quadra giusta. Al momento sembra essere Fonseca in pole position con Gallardo e Conceicao più dietro. Tra questi poi però troviamo il solito nome di Antonio Conte, accostato a molte altre squadre italiane. L’allenatore pugliese ritornerà a sedere su una panchina nella prossima stagione ma ancora non si sa di quale club e quale campionato. Sulla questione Antonio Conte a parlare è anche Carlo Pellegatti, noto giornalista vicino all’ambiente rossonero. Le sue parole sul tecnico ex Juventus e Inter sono chiare.

Pellegatti sicuro su Conte e il Milan: c’entra la dirigenza

Il giornalista Carlo Pellegatti, a Tv Play, ha avuto modo di parlare di Conte e di un suo possibile arrivo al Milan, le sue parole.

Non sono tutti fan di Antonio Conte e la sua forte personalità in panchina potrebbe non essere accettata da tutti. Le voci che lo affiancano al Milan non sono molto forti ma il club sembra avere altri obiettivi.

Carlo Pellegatti, noto giornalista, a Tv Play ha parlato delle sue sensazioni su un probabile arrivo di Conte al Milan, le sue parole sono state chiare:

La tipologia di allenatori come Conte, per l’ambiente Milan e la dirigenza, è una tipologia attualmente molto lontana dalla idea di gestione in panchina.

Così il noto giornalista espertessimo di Milan afferma che Conte non è per nessuna ragione un buon profilo per il Milan affermando come ci sia una grande divergenza, secondo lui, tra il tecnico e la società rossonera.

Dunque per lui Conte al Milan non è mai una buona soluzione per la dirigenza rossonera che non ha degli ideali che possano andare a braccetto con quelli dell’ex allenatore di Juve e Inter.

Al link sottostante le parole di Pellegatti:

https://twitter.com/i/status/1790817455603937598