Conte Milan, cambia tutto: la posizione del club

Antonio Conte cambia le carte in tavola? La pozione del Milan è molto chiara: la dirigenza è ferma nelle proprie intenzioni.

La stagione del Milan può ritenersi conclusa, con due giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. L’unico obiettivo rimasto in orbita rossonera era il secondo posto, aritmeticamente blindato dopo la roboante vittoria casalinga contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Nell’ultimo turno di Serie A, di fatto, il club lombardo ha ritrovato la vittoria che mancava da sei gare. Successo che ha permesso al Diavoli di qualificarsi anche per la prossima Supercoppa Italiana.

Nonostante il traguardo del secondo posto sia stato raggiunto, la squadra di mister Stefano Pioli ci tiene comunque a finire bene la stagione. Un cammino che i rossoneri chiuderanno affrontato gli ultimi due match di questo campionato di Serie A contro Torino e Salernitana. Ma mentre la squadra continua ad avere lo sguardo focalizzato sul campo, la proprietà rossonera prosegue le proprie ricerche per portare all’ombra della Madonnina il degno erede di Pioli. Il nome più caldo sembra essere quello di Conceiçao, anche se di recente Antonio Conte avrebbe lanciato un chiaro segnale ai rossoneri.

Conte manda un messaggio al Milan: la società rossonera è stata chiara

Antonio Conte ha deciso di mandare un chiaro segnale al Milan. Secondo il quotidiano ‘TuttoSport’, l’ex allenatore di Juventus e Inter avrebbe aperto la porta ai rossoneri, facendo intendere di essere pronto a prendersi in considerazione l’offerta qualora arrivasse. Questo potrebbe cambiare le carte in tavola in casa Milan? Attualmente no, la società rossonera sarebbe stata molto chiara. Il club vedrebbe Antonio Conte non adatto per il progetto rossonero.

La proprietà si sarebbe preposta un obiettivo ben definito, ovvero, quello di portare sulla panchina rossonera un allenatore straniero. Una linea chiara e decisa che la società, almeno momentaneamente, non intende accantonare. Quindi, il club lombardo nei prossimi giorni potrebbe decidere di accelerare i tempi per Conceiçao, che ha già fatto sapere al Milan di essere intenzionato a sposare il progetto.

Sérgio Conceição a fine campionato dovrebbe mettere la parole fine alla sua lunga avventura con il Porto, rescindendo il contratto. Qualora non andassero a buon fine i dialoghi tra il Milan e l’allenatore, la proprietà avrebbe già pronte le possibili alternative come: Fonseca, Van Bommel e Gallardo.

Mentre resta ancora viva la pista che porta a Thiago Motta, il quale però sembra essere destinato a sostituire Max Allegri alla Juventus. Non avendo obiettivi da raggiungere per le ultime due giornate di campionato, la proprietà rossonera potrebbe decidere di venire a capo della questione allenatore a stretto giro.