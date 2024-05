Conte Milan, Ibrahimovic e Furlani a lavoro: c’è la risposta!

Antonio Conte apre al Milan? La posizione della società rossonera sul prossimo tecnico è inequivocabile

Avendo archiviato con due turni di anticipo l’obiettivo secondo posto, adesso il Milan può iniziare a concentrare su quelle che sono le dinamiche relative all’allenatore e alla prossima sessione di calciomercato. Sono tanti i profili che la proprietà rossonera sta valutando per il dopo Pioli, in pole ci sarebbe Sérgio Conceição. Il tencico sarebbe ormai prossimo dal mettere fine alla sua lunga avventura con il Porto, club con al quale dirà addio rescindendo il contratto. Tuttavia, nell’ambiente Milan continua ad echeggiare anche il nome di Antonio Conte.

I tifosi rossoneri sognano l’arrivo del tecnico ex Juventus e Inter per rilanciare le proprie ambizioni in vista della prossima stagione. Il profilo di Antonio Conte, di fatto, è il preferito da parte dei supporter. Tuttavia, la proprietà capeggiata da Gerry Cardinale sembra avere dei piani ben diversi per la panchina del Milan. La società rossonera, infatti, sarebbe stata molto chiara di recente, facendo capire in maniera netta il tipo di allenatore che desidera per la nuova guida tecnica.

Conte-Milan: la società rossonera ha le idee chiare

Antonio Conte continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati nell’ambiente Milan per il dopo Pioli, anche se la società rossonera sembra puntare su altro. Infatti, in cima alla lista della dirigenza sembra esserci ancora il profilo di Sérgio Conceição. La proprietà, di fatto, sarebbe stata molto chiara e decisa nella proprie intenzioni.

Il Milan si sarebbe prefissato come obiettivo principale quello di portare sulla panchina rossonera un allenatore straniero. Lo stesso Antonio Conte, di recente, avrebbe fatto sapere ai rossoneri di essere disposto ad ascoltare l’eventuale offerta qualora arrivasse. Tuttavia, secondo ‘TuttoSport’, Giorgio Furlani e Zlatan Ibrahimovic avrebbero ritenuto il profilo del tecnico salentino non adatto per il nuovo progetto Milan. Quindi, per ora, Antonio Conte resta solo un sogno dei tifosi. L’obiettivo della proprietà è quello di assicurarsi un profilo che sappia valorizzare i giovani talenti. Caratteristica che è stata riconosciuta in Sérgio Conceição.

Quindi, avanti tutta per Sérgio Conceição. L’esperto tecnico, che dovrebbe liberarsi dal Porto il 26 maggio, avrebbe già dato il via libera al suo agente, Jorge Mendes, per il suo trasferimento al Milan. Qualora non andasse in porto la trattativa, il Milan ha pronte le alternative. La proprietà continua a tenere sotto osservazione nomi come: Paulo Fonseca e Marcelo Gallardo. In lizza per la panchina del Milan continuano ad esserci anche i nomi di Thiago Motta e Maurizio Sarri.