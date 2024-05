Conte Milan, la notizia sorprende i tifosi: avete letto?

Indiscrezione a sorpresa riguardo il possibile arrivo di Antonio Conte al Milan. I tifosi rossoneri non se l’aspettavano.

Il Milan è senza dubbio una delle squadre che sta facendo più parlare in queste ultime settimane. Se gli ultimi risultati sul campo hanno lasciato a desiderare, fatta eccezione per il fresco 5-1 inflitto al Cagliari, i Rossoneri continuano ad essere al centro delle notizie riguardanti il mercato. Da settimane si discute, infatti, su chi possa essere il prossimo allenatore del club visto l’addio praticamente certo di Stefano Pioli al termine della stagione.

Come di consueto, sono stati fatti molti nomi ed altri potrebbero aggiungersi alla lunghissima lista. Al momento, però, sembra esserci una corsa a due tutta portoghese tra Sergio Conceicao e Paulo Fonseca. Il tecnico del Porto è sicuramente più apprezzato dai tifosi rispetto all’ex Roma, ma non è un mistero che il preferito da parte della gran parte dei sostenitori rossoneri è solo uno: parla italiano e si chiama Antonio Conte.

L’allenatore leccese è visto come l’unico vero uomo capace di dare la svolta necessaria e di poter permettere al Milan di tornare a competere su più fronti. Secondo diverse indiscrezioni, però, la società non ha mai preso veramente in considerazione il profilo dell’ex Juventus ed Inter preferendo profili meno costosi. La verità, però, sembra molto diversa.

Il Milan pensa ancora a Conte: trattativa in segreto

Proprio quando i tifosi sembravano ormai rassegnati all’idea di non vedere Conte in rossonero, una notizia ha riacceso le speranze. Infatti, secondo quanto riportato da SportMediaset, il tecnico salentino resta ancora il preferito dalla dirigenza e si starebbe continuando a trattare sottobanco, senza far trapelare molto. Tutto dipenderà da Gerry Cardinale e da quanto sia disposto ad investire per la prossima guida tecnica. Il nome di Conte è senza dubbio quello più intrigante, ma è anche quello più costoso, con tutti gli altri nomi circolati che sarebbero, dunque, delle alternative.

Dal canto suo, Conte ha da tempo aperto alla destinazione rossonera e alla possibilità di tornare ad allenare in Serie A, dove ha sempre vinto e fatto bene. Il Milan ha, quindi, il destino nelle proprie mani e starà alla società decidere quale strada percorrere: se quella più ambiziosa che porta a Conte, con un investimento più alto, o se quella che porta a Conceicao e Fonseca, meno stimolante ma senza dubbio più conveniente (perlomeno dal punto di vista economico).