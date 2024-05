Conte-Milan, l’annuncio fa impazzire i tifosi: svelata la volontà del tecnico

Le recenti dichiarazioni sul futuro di Antonio Conte hanno infiammato tutto il popolo rossonero

La manita rifilata al Cagliari ha alleviato il clima di tensione respirato a Milanello nelle ultime settimane. Grazie al 5-1 maturato sabato sera, i rossoneri hanno blindato il secondo posto in classifica, di conseguenza la certezza di prendere parte alla Supercoppa Italia dell’anno prossimo.

La proprietà rossonera potrà dunque concentrarsi sul tema principale delle ultime settimane : la ricerca del nuovo tecnico che sostituirà Stefano Pioli. Nelle ultime ore si è fatto con insistenza il nome di Sergio Conceicao, ma il sogno della maggioranza del tifo rossonero è di vedere Antonio Conte sulla panchina del diavolo.

Stando alle recenti dichiarazioni di Cristian Stellini, fedelissimo vice allenatore del tecnico pugliese, lo scenario Milan-Antonio Conte potrebbe presto diventare realtà.

Conte-Milan, scenario possibile: l’allenatore alla ricerca di un progetto ambizioso

Il vice di Antonio Conte, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Telelombardia ha analizzato anche le voci di mercato che vedono l’ex Inter accostato alla compagine rossonera. Ha specificato come il tecnico originario di Bari, durante il suo anno di riposo abbia implementato novità al suo stile di gioco: Nella prossima avventura ci saranno delle novità tattiche, abbiamo lavorato tanto su questo. Conte vuole portare più imprevedibilità e modernità del gioco

Ha proseguito l’intervista specificando la volontà del tecnico, alla ricerca di un progetto ambizioso: Se io guardo alla carriera di Conte, vedo un allenatore che ha chiesto progetti ambiziosi, non giocatori. Con queste parole Stellini ha voluto smentire l’etichetta su Conte, spesso accusato di chiedere alle società solo l’acquisto di top player.

Successivamente sono arrivate le dichiarazioni sul possibile approdo di Conte a Milanello, che hanno fatto impazzire i tifosi rossoneri: “Milan? Tutte le grandi squadre come il Milan possono diventare progetti adatti, non c’è nessuna preclusione”. Parole che testimoniano come Conte e il suo staff stiano realmente prendendo in considerazione di tornare a Milano, stavolta nella sfonda rossonera Sempre restando in tema rossonero, Stellini ha smentito le voci secondo le quali Leao non andrebbe d’accordo con un mister di personalità come Antonio Conte: “La storia di Conte fa propendere invece verso il fatto che uno come lui potrebbe fare ulteriore step di crescita“.

Sembrerebbero esserci tutti i presupposti per vedere Antonio Conte sulla panchina del diavolo, sullo sfondo c’è però da battere la concorrenza del Napoli di De Laurentiis. Il mercato degli allenatori s’infiamma ulteriormente