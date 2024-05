Esonero Pioli, guai per il Milan: l’esborso economico è salatissimo

Milan, in arrivo guai legati all’esonero di mister Stefano Pioli. L’esborso economico è salatissimo e la situazione non è semplice.

Dopo la sconfitta per 3-1 a Torino, il Milan pensa già alla prossima stagione. Il club rossonero inizia a programmare il futuro e lo farà con una finestra di calciomercato estiva che li dovrà vedere protagonisti. Non è stata una stagione facile per il Milan, il secondo posto in Serie A non accontenta i tifosi, delusi per le eliminazioni nelle coppe. Il futuro di mister Stefano Pioli sembra già scritto e non rimarrà a Milano.

Il tecnico emiliano negli ultimi due anni non è riuscito a conquistare trofei, ma non va dimenticato lo scudetto vinto che fece gioire tutto il popolo rossonero. Le ultime due stagioni, caratterizzate da molta discontinuità e dubbi sui tanti infortuni registrati, porteranno Pioli all’esonero, ma andrà trovata un’intesa sull’ultimo anno di contratto che ancora lo lega al club.

Pioli-Milan, l’addio costa caro al club: la situazione

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, non sarà affatto semplice dividere le strade con mister Pioli. Sarà importante trovare un accordo, ma l’allenatore costa al club circa 10 milioni di euro per l’ultima annata. La cifra non è bassa e per evitare tensioni il club potrebbe essere chiamato ad una soluzione come la buonuscita. La situazione che lega le parti è ancora in bilico e nelle prossime settimane capiremo quali saranno gli sviluppi.

Pioli vuole chiudere al meglio la stagione e ieri ha annunciato di non avere contatti con nessun club, visto il grande rispetto che ha verso il Milan. L’incontro con la società non sembra essere prefissato, sarà quindi da capire se avverrà prima o dopo la gara con la Salernitana. Il tecnico ha svelato che gli incontri sono sempre avvenuti a fine campionato e anche quest’anno si pensa possa essere così, il futuro va ancora delineato al meglio.

I nomi di allenatori accostati al Milan sono tanti, ma la cerchia sembra pian piano restringersi. Sergio Conceicao e Antonio Conte sembrano essersi raffreddati nelle ultime settimane, mentre prende piede Paulo Fonseca. I nomi a sorpresa possono essere De Zerbi e Van Bommel, ma la situazione va ancora chiarita al meglio. La cosa certa è che la dirigenza dovrà garantire un mercato all’altezza di quelle che saranno le tante competizioni da giocare, servirà una rosa lunga e competitiva per puntare in alto.