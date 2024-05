Esonero Pioli, il giornalista svela tutto: ecco quando accadrà

Il giornalista si espone sulla questione che tiene maggiormente banco in casa rossonera, le sue dichiarazioni sorprendono i tifosi.

Il Milan si avvicina a disputare la 36esima gara del proprio campionato, di scena a San Siro contro il Cagliari. I rossoneri affronteranno la formazione guidata da Claudio Ranieri nel tentativo di raccogliere i tre punti che permettano di blindare il secondo posto, unico obiettivo da portare a termine in seguito all’eliminazione dall’Europa League. Il Diavolo non vive un buon momento di forma, a dimostrarlo è il deludente trend delle ultime gare che ha scatenato il malcontento dei tifosi.

L’imputato numero uno è Stefano Pioli, allenatore che non riesce più a entusiasmare la piazza milanista. I supporters meneghini si aspettano un cambio sulla panchina nonostante la scadenza del contratto non giochi a favore della società, per cui sarà necessario l’esonero del parmigiano. La dirigenza sembra essere intenzionata a concludere il ciclo con l’ex allenatore della Lazio, è già iniziato il casting per la ricerca del nuovo tecnico. Tuttavia, c’è tanta indecisione e non sarà affatto semplice riuscire a trovare il profilo che faccia al caso dei rossoneri. Proprio sulla questione, destinata a infiammare l’imminente estate, sono arrivate le parole di Giuseppe Pastore che ha sorpreso il popolo meneghino.

Nuovo allenatore Milan, Pastore: “Enigma fino al 26 maggio”

I tifosi milanisti attendono il termine della stagione per conoscere il futuro allenatore che siederà sulla panchina. La società è a lavoro per cercare il profilo che soddisfi le esigenze, sono tanti i nomi accostati al club lombardo ma nessuno sembra essere in vantaggio. Il primo nodo da sciogliere sarà sicuramente l’addio di Pioli nonostante la fine del contratto prevista nel 2025. Per dire addio al tecnico emiliano ci sarà bisogno dell’esonero, c’è grande attesa in casa rossonera. Proprio sul tema sono arrivate le parole di Giuseppe Pastore, giornalista de Il Foglio che ai microfoni di Cronache di Spogliatoio ha dichiarato:

“Al momento Pioli è l’allenatore del Milan, ma è evidente che la storia sia ai titoli di coda. Il Milan lo ha un po’ abbandonato dopo il derby dello Scudetto dell’Inter. Andrà esonerato formalmente e poi ci dovrebbe essere l’annuncio del successore, quest’enigma ce lo porteremo indietro fino al 26 maggio. Molti giornali andavano su Conceiçao, ma non sembra essere ai ferri corti con Villas – Boas”.

Queste le parole di Pastore sulla vicenda allenatore, i supporters meneghini sperano nell’arrivo di un grande tecnico che infiammi l’intera piazza.