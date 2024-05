Firma per il Milan, tutto confermato: la scelta per l’Under 23

Prende vita il progetto Under 23 rossonero, nell’attesa di avere il via libera, scelto lo stadio e l’allenatore.

A Milano, sponda rossonera, si lavora in vista del futuro. Innanzitutto continua la ricerca di un allenatore in vista della prossima stagione. Una stagione che vedrà il Milan alla ricerca di un riscatto dopo l’ennesimo anno senza la conquista di trofei. Sempre in tema futuro però, è bene parlare anche dei giovani in casa Diavolo.

La società milanista infatti continua a lavorare sul progetto Under 23, che permetterebbe a molti ragazzi di crescere e accumulare esperienza, oltre che avere uno step in più tra Primavera e prima squadra.

In Italia abbiamo già l’esempio di Juventus e Atalanta, che hanno le rispettiva squadre Under 23 iscritte al campionato di Serie C. Il percorso burocratico per avere una “seconda squadra” è sicuramente lungo e impegnativo ma, una società che punta sui giovani come il Milan, può assolutamente percorrere questo tipo di strada.

La dirigenza rossonera e il fondatore di RedBird Gerry Cardinale si stanno impegnando al massimo su questo progetto, tant’è che hanno già individuato lo stadio e il futuro allenatore.

Milan, l’Under 23 prendere forma: Bonera sarà l’allenatore

Nelle ultime ore, come confermato anche dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, il Milan avrebbe individuato il futuro allenatore dell’Under 23: Daniele Bonera. Da luglio l’ex difensore di Milan e Villareal prenderà dunque il comando della “seconda squadra” rossonera. Il club di Via Aldo Rossi, in attesa di capire se ci saranno le condizioni per partire già nel 2024/2025, ha già quindi individuato chi sarà l’allenatore. Inoltre, nelle settimane precedenti, Bonera ha assistito al match di Serie C tra Atalanta Under 23 e Pro Patria, per iniziare a respirare l’ambiente e chissà, studiare le future avversarie.

Qualora ci fosse un posto vacante tra i 60 club iscritti alla Serie C il Milan sarebbe dunque pronto a subentrare. Indiscrezioni riportano una possibile difficoltà da parte dell’Ascoli per l’iscrizione al prossimo campionato, il che rende ancora più concreta la possibilità di vedere il Milan Under 23 già in azione dalla prossima stagione.

Inoltre, secondo quanto riportato da Tuttosport alcuni giorni fa, il club avrebbe già individuato lo stadio che eventualmente ospiterebbe le partite casalinghe della “seconda squadra” rossonera: il “Felice Facchinetti” di Solbiate Arno in provincia di Varese. La struttura, di proprietà della Solbiatese (squadra che milita in eccellenza), andrebbe in contro a un restyling in modo da essere messa a norma per le gare di Serie C.