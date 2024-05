Fonseca ad un passo dal Milan: svelata la data dell’annuncio ufficiale

Paulo Fonseca è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Milan: manca poco per l’annuncio ufficiale da parte del club.

Con l’addio di Stefano Pioli dalla panchina rossonera il Milan chiude un ciclo durato cinque anni, ricchi di tante emozioni tra cui il diciannovesimo scudetto arrivato all termine della stagione 2021/22. I momenti difficili non sono mancati, proprio come accaduto in questo campionato ma nonostante tutto il Diavolo è riuscito a rialzarsi e a chiudere la stagione al secondo posto, pur non avendo portato a casa nessun trofeo. I nomi che in queste settimane si sono alternati per il post Pioli sono stati diversi, ma ormai solo uno sembra essere in pole position ed è quello di Paulo Fonseca.

Fonsca piace molto alla dirigenza rossonera per il suo gioco e soprattutto per essere in grado di saper valorizzare i giovani, sui quali molto probabilmente punterà il progetto futuro del Milan.

Milan-Fonseca: annuncio atteso per la prossima settimana

Ormai da alcuni giorni sembrano non esserci più dubbi Paulo Fonseca è la scelta del Milan per il futuro. La decisione ormai è state presa, ma manca ancora l’ufficialità. Per l’annuncio definitivo, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club di via Aldo Rossi potrebbe aspettare l’inizio della prossima settimana.

Il portoghese, infatti in questo momento si trova in Portogallo con la sua famiglia dopo aver lasciato la città di Lille. Molto probabilmente anche dopo il comunicato ufficiale l’allenatore resterà in patria per le vacanze però sarà in continuo contatto con Furlani, Moncada e Ibrahimovic per seguire il mercato del Milan.