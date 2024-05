Giroud saluta il Milan, ora è ufficiale: il messaggio commovente

Ora è ufficiale. Olivier Giroud ha comunicato che lascerà il Milan al termine della stagione in corso per giocare in MLS.

Il Milan viaggia verso la conclusione della propria stagione con lo sguardo rivolto al futuro. Si respira aria di cambiamento a Milanello, con il ciclo di Pioli che pare volgere al termine. In particolare uno dei giocatori simbolo di queste annate rossonere è pronto a salutare il Diavolo. Infatti Olivier Giroud volerà verso gli States in estate con un biglietto di sola andata.

Giroud, l’addio al Milan

Olivier Giroud ha detto addio al Milan. Il francese passerà in estate al Los Angeles FC, ex squadra di Giorgio Chiellini, ed ha salutato l’ambiente rossonero con un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club. L’attaccante ha ripercorso la sua vita a Milano, ricalcando i momenti più belli con la maglia del Diavolo addosso. Dopo 130 presenze, 48 gol e 20 assist Olivier Giroud ha salutato il Milan.

L’attaccante francese ha subito sciolto i dubbi sul canale Instagram del Milan:

“Sono qua per dirvi che giocherò le mie ultime due partite al Milan. Andrò in MLS per continuare la mia carriera. Sono molto orgoglioso di quello che ho fatto con il Milan in questi tre anni. Era arrivano il momento giusto di dirlo. Sono un po’ emozionato, ma la mia storia con il Milan finisce quest’anno. Comunque il Milan resterà per sempre nel mio cuore”.

Così Giroud sull’addio al Diavolo, dopo essere stato uno dei pilastri della rosa rossonera in questi tre anni in Italia. La speranza ora è che, in queste due partite, possa far gridare ancora i tifosi del Milan per due volte, raggiungendo così quota 50 in rossonero.