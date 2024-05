Guai per Pioli, scatta la squalifica: salterà il Torino

Non filtrano buone notizie da Milan-Cagliari. Il calciatore, diffidato, è stato ammonito. Scatta quindi la squalifica in vista della prossima gara.

36esima tappa del campionato del Milan. Contro il Cagliari i rossoneri vogliono ritrovare il sorriso dopo sei gare, contando tutte le competizioni, senza successi. Il momento storico non gioca a favore dei rossoneri, che in uno stadio silenzioso affrontano una squadra piena di stimoli che vuole ipotecare la salvezza. L’atmosfera è quasi spettrale all’interno della “Scala del calcio”, quasi riporta ai tempi di pandemia in quanto ad ambiente.

Nel clima ovattato di “San Siro”, i locali sono riusciti a portarsi in vantaggio grazie al primo gol stagione di Ismael Bennacer. Una gara senza particolari sussulti, con i padroni di casa che fanno la partita ma gli ospiti chiudono bene gli spazi. L’algerino riesce però a trovare il varco al 35′ e festeggia il “riconoscimento” della fascia da capitano della serata.

Due minuti prima, però, sulla fascia di destra, il Milan ha rischiato grosso. Il giocatore di Stefano Pioli, preso in contropiede dall’azionea avversaria, è stato saltato nettamente e ha speso un fallo che costa caro in prospettiva.

Milan, brutte notizie per Pioli: salta la prossima

Su un tentativo di sgroppata di Deiola, Matteo Gabbia è intervenuto in ritardo, compiendo un brutto fallo. Per l’arbitro Simone Sozza nessun dubbio: ammonizione sacrosanta. Ed è un giallo che pesa molto. Il centrale, diffidato, sarà costretto a saltare la prossima gara nella penultima giornata di Serie A. Incontro che il Diavolo disputerà fuori dalle mura amiche, precisamente. all’ “Olimpico-Grande Torino” contro i granata, in programma per sabato 18 alle 20.45.

La sanzione è la sintesi di una prima frazione macchiata da diversi errori da parte dell’ex Villareal. Sintomo di un momento non eccellente non solo per il difensore, ma per tutto il reparto arretrato. La retroguardia rossonera ha vacillato a più riprese nelle ultime settimane. Seppure sia tra le migliori sorprese di questa seconda parte di stagione, anche il numero 46 comincia a risentire di una condizione generale non proprio eclatante.

Dopo l’intervallo, Gabbia dovrà prestare ulteriore attenzione per evitare di incappare nella seconda ammonizione che lascerebbe il Milan in dieci e ancor più soggetta ai tentativi del Cagliari, che con ogni probabilità alzerà i giri del motore in questo secondo tempo per cercare di agguantare il pareggio.

Da tenere d’occhio i movimenti dalla panchina di Pioli, dove potrebbero intensificare il riscaldamento Tomori e Caldara, eventuali mosse per evitare rischi ulteriori.