Ibrahimovic interviene nella trattativa: cambia la posizione del Milan

Continuano i lavori in casa Milan in vista della prossima stagione, con Ibrahimovic che interviene in prima persona nella trattativa.

La stagione del Milan è ormai giunta al termine, nonostante quattro gare ancora da disputare. Il secondo posto in campionato e la conseguente qualificazione per la Supercoppa Italiana sono ormai archiviate, con la dirigenza del club rossonero che continua a lavorare in vista del prossimo anno. La questione più calda in questo momento è sicuramente quella relativa alla nuova guida tecnica. Tanti i nomi sondati per sostituire Stefano Pioli, che dopo cinque stagioni a Milano e uno Scudetto conquistato non verrà confermato. Dopo aver abbandonato la pista Lopetegui a causa del malcontento dei tifosi, rimane viva la pista che porterebbe a van Bommel, con Thiago Motta e non solo sullo sfondo.

Occhi aperti anche sul mercato. Dopo l’addio già annunciato di Olivier Giroud e Simon Kjaer, la dirigenza del Milan avrà il compito di trovare un attaccante di grande livello ed un altro difensore. Il nome maggiormente attenzionato è sicuramente quello del talento del Bologna Joshua Zirkzee, ritenuto l’uomo giusto per guidare l’attacco della squadra rossonera. Tante le manovre che andranno fatte in estate per arrivare pronti all’inizio della nuova stagione, con l’obiettivo di tornare a lottare per lo Scudetto. Intanto, Zlatan Ibrahimovic è intervenuto in prima persona nella trattativa per il giovane attaccante.

Milan, rapporto freddo tra Ibrahimovic e Beppe Riso: cosa filtra sul contratto di Camarda

Il nome di Francesco Camarda è ormai noto. Cresciuto nel Milan a partire dall’età di sette anni, il classe 2008 è diventato miglior capocannoniere di tutti i tempi del settore giovanile del club rossonero. Che sia un predestinato lo sanno tutti, ma diventando il più giovane esordiente della storia della Serie A (ha esordito nel match contro la Fiorentina all’età di 15 anni e 260 giorni ) le attenzioni su di lui sono aumentate. Dopo aver compiuto sedici anni lo scorso marzo, il gioiello del Milan può finalmente firmare il suo primo contratto da professionista. Camarda, che ha un accordo che lo lega al Milan che scade a giugno, continua a trattare per rimanere in rossonero, ma l’intervento di Zlatan Ibrahimovic ha raffreddato la situazione.

L’ex attaccante svedese, infatti, sarebbe intervenuto personalmente nella trattativa, ritenendo eccessiva la richiesta d’ingaggio formulata dall’agente Beppe Riso con il quale ora il rapporto si è raffreddato. Il consigliere di Red Bird non vuole far perdere la retta via a Camarda e ritiene che sia necessario un percorso diverso anche dal punto di vista economico per crescere. Le sensazioni per la buona riuscita della trattativa rimangono positive, con la possibilità di trovare un accordo a metà strada che avanza. Camarda, tifoso del Milan fin da piccolo, vuole rimanere in rossonero e tutti faranno in modo di accontentare il sogno dell’attaccante.