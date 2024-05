Intervista Maldini, decisione clamorosa: abbandona tutto

La vicenda che riguarda la misteriosa intervista oscurata di Alciato a Paolo Maldini ha degli sviluppi; cosa è successo nelle ultime ore.

In questi ultimi giorni si è sentito parlare del caso riguardante l’intervista del giornalista Alessandro Alciato a Paolo Maldini, ex bandiera e Ds rossonero. L’intervista è andata in onda ai canali ufficiali della Lega Serie A, precisamente a Radio Tv Serie A con RDS. Si tratta di una denuncia fatta da Maldini che ha notato parti dell’intervista rilasciata censurate e addirittura c’è stata l’eliminazione del video dai canali Youtube dove era stato pubblicato il video dell’intervista integrale.

Un caso che è stato appunto subito denunciato e che è ancora avvolto da un mistero. Sembra difatti esserci astio tra il club rossonero e Paolo Maldini, ora, e forse alcuni suoi commenti negativi sono stati eliminati dalla Lega di proposito. Anche alcuni suoi presunti commenti sullo Scudetto dell’Inter sarebbero stati presi di mira. Ora però a parlare è anche Alessandro Alciato. Con un post sul suo profilo X ci tiene a precisare delle cose in modo chiaro. Le sue parole.

Le parole di Alciato sul caso intervista Maldini

Alessandro Alciato, dopo la nota diffusa dalla Lega Serie A sul caso dove ammette di non aver censurato ed eliminato il video dell’intervista, ci tiene a far sapere la sua versione sul suo profilo X, le sue parole:

Quindi mi sono inventato la richiesta arrivata ai ragazzi della redazione di Radio Serie A di non mandare più in onda l’estratto relativo alla dichiarazione di Paolo Maldini sullo scudetto dell’Inter?. Mi sono solo immaginato l’oscuramento dell’intervista su YouTube durato quasi 24 ore?. Mi sono solo immaginato che l’intervista sia ricomparsa sul canale YouTube solo dopo una telefonata di fuoco di Paolo Maldini in Lega (Lega che aveva precedentemente ricevuto qualche telefonata dal Milan)?. Mi sono solo immaginato la richiesta di ‘attenersi alle decisioni assunte’?. La risposta è no.

Così esordisce Alciato, che poi afferma di aver concluso la sua esperienza a Radio Tv Serie A con RDS dopo l’episodio: