Kessie Milan, i tifosi sognano il clamoroso ritorno: la notizia

Franck Kessié può tornare a vestire la maglia del Milan. La società ci sta pensando: la notizia fa ben sperare l’ambiente rossonero.

Non avendo più obiettivi nelle prossime ed ultime due settimane di campionato, adesso la proprietà del Milan può iniziare a dedicarsi con cura a quelle che sono le dinamiche legate all’allenatore e al calciomercato. Il primo nome in cima alla lista dei rossoneri per il dopo Pioli sarebbe Sérgio Conceição. La società lombarda, di fatto, sarebbe in attesa della rescissione del contratto del tecnico con il Porto per cercare di affondare il colpo.

Oltre alla questione allenatore, il Milan è pronto a non farsi trovare impreparato anche per quanto concerne la prossima campagna acquisti. Tra i principali obiettivi di mercato della società ci sarebbe quello di rinforzare il reparto di centrocampo con uno o più elementi che diano qualità e quantità. Fattori che quest’anno sono venuti a mancare in mediana nel corso di questa stagione. In questo senso, il Milan avrebbe messo nel mirino una vecchia fiamma: Franck Kessié.

Franck Kessié può tornare al Milan

Ci sarebbe una concreta possibilità nel rivedere Franck Kessié nuovamente con indosso la maglia rossonera. La proprietà, secondo ‘Calciomercato.it’, starebbe seriamente riflettendo sull’ipotesi di riportare il centrocampista classe 1996 in quel di Milano. Kessiè andò via dal club lombardo per trasferirsi a parametro zero al Barcellona, dopo lo Scudetto vinto con i rossoneri nel 2022.

Ora, il centrocampista classe 1996 è in forza all’Al-Ahli, nella Saudi Pro League, ma sembra essere scontento. Tuttavia, il Milan sarebbe disposto a riportare Franck Kessié in maglia rossonera a due condizioni molto chiare. La prima è che la società araba decide di cederlo in prestito, mentre la seconda è che lo stesso club gli paghi più della metà dell’ingaggio da 20 milioni di euro netti a stagione.

Dunque, il Milan starebbe seriamente valutando la possibilità di riportare Franck Kessié sul rettangolo verde di San Siro. Nonostante l’addio del 2022, il centrocampista sembra essere ancora ben voluto dalla piazza, che lo accoglierebbe a braccia aperte. Un aspetto che potrebbe incidere qualora si arrivasse ad una trattava, è l’ottimo rapporto che il centrocampista ivoriano ha con Zlatan Ibrahimovic.

Al contempo, la società lombarda tiene aperte altre piste. Una di queste porta a Youssouf Fofana, centrocampista francese classe 1999 del Monaco. Il club monegasco valuta il cartellino del suo giocatore intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra più che abbordabile per la società rossonera. Piace anche Renato Veiga (classe 2003) del Basilea e Khephren Thuram (classe 2001) del Nizza.