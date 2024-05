Mercato Milan, arriva il terzino destro: colpo dalla Premier

Il Milan ha messo nel mirino un terzino della Premier League: i rossoneri si preparano ad affondare il colpo.

Dopo sei gare passate a secco di vittorie, il Milan di mister Stefano Pioli è tornato a riassaporare la gioia dei tre punti nell’ultimo weekend di Serie A. Nonostante il clima teso con la tifoseria, in protesta per molte scelte della proprietà, la squadra rossonera ha fatto suo il match casalingo contro il Cagliari di Claudio Ranieri. Sfida che il Milan ha conquistato con il roboante punteggio di 5-1. Vittoria che ha permesso alla formazione di Pioli di blindare il secondo posto e strappare un pass per la prossima Supercoppa Italiana, alla quale parteciperanno anche Inter, Juventus e Atalanta.

L’obiettivo del Milan è quello di chiudere il discorso campionato nel migliore dei modi per poi andare a sbrogliare il nodo allenatore in vista della prossima stagione. Al di là del tema legato al nuovo tecnico rossonero, la società lombarda continua ad avere un occhi ben attento sulle dinamiche relative al mercato. Tra i principali scopi del club ci sarebbe quello di rinforzare il reparto arretrato. In tal senso dei profili che il Milan starebbe monitorando gioca in Premier League.

Il Milan guarda in Premier League

Aumentare la qualità e la solidità in difesa sembra essere una delle principali priorità del prossimo mercato estivo del Milan. Per questo, la società rossonera avrebbe già iniziato a guardarsi intorno. Gli occhi del club lombardo, di fatto, sarebbero finiti in Premier League. La compagine lombarda, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, starebbe manifestando un discreto interesse per Emerson Royal del Tottenham.

Si tratta di un terzino destro classe 1999. Il Milan avrebbe messo lui in cima alla lista dei prossimi obiettivi di mercato per la difesa, consapevole che per ingaggiarlo serviranno circa 30 milioni di euro. Tuttavia, gli Spurs pur di venderlo potrebbero decidere di abbassare le loro pretese economiche, anche perché il giocatore non è più al centro del progetto.

Il Milan starebbe cercando un terzino che sia in grado di giocarsi la titolarità con Davide Calabria e avrebbe individuato in Emerson Royal il profilo giusto. Il terzino non è comunque un nuovo per il mondo rossonero, il giovane terzino brasiliano è stato cercato dalla società lombarda già in passato. Adesso, però, il club potrebbe decidere seriamente di affondare il colpo per portare Emerson Royal all’ombra della Madonnina.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan continua ad avere sotto occhio Youssuf Fofana del Monaco. Il calciatore piace molto ai rossoneri, che lo hanno inserito come prossimo obiettivo di mercato per rinforzare la mediana. Per arrivare a mettere le mani sul centrocampista, al Milan serviranno 25 milioni di euro.