Mercato Milan, colpo a centrocampo: è un chiaro indizio sul prossimo allenatore

A due giornate dalla fine del Campionato, comincia ad entrare nel vivo anche il calciomercato: il Milan si muove per il centrocampo.

Alla fine del Campionato di Serie A mancano poco più di due giornate, poi alcuni calciatori raggiungeranno le rispettive nazionali per disputare gli Europei o la Coppa America, prima di concludere la propria stagione. La stagione deve ancora terminare, ma più ci avviciniamo a giugno, più i rumors di mercato si faranno sempre più intensi, con i club già pronti a piazzare i primi colpi in entrata e a cedere chi non rientra più nei rispettivi piani.

Oltre ai giocatori, c’è chi dovrà cambiare anche allenatore: è il caso del Milan, che a fine stagione quasi sicuramente saluterà Stefano Pioli. Il tecnico parmense è stato alla guida della squadra rossonera per cinque stagioni, riportando lo Scudetto a Milano e portando il Milan a giocarsi la semifinale di Champions League. In questa stagione, però, non tutto ha funzionato, con il Milan che ha faticato a trovare continuità nei risultati ed è uscito prima dalla Champions League, poi dall’Europa League. I tifosi hanno chiesto un cambio di marcia, per questo la società è già in cerca del sostituto.

Calciomercato, Mendes apre alla trattativa: c’entra anche Conceicao

Con la vittoria sul Cagliari nel match della 36° giornata di Serie A, il Milan ha confermato il suo secondo posto in classifica, accedendo così alla prossima edizione della Supercoppa italiana. In Via Aldo Rossi, però, è già tempo di pensare alla prossima stagione, con Furlani, Moncada e Ibrahimovic che stanno facendo i primi passi sul mercato. Difesa e attacco sono i reparti in cui ci sarà da intervenire maggiormente, ma nelle ultime ore si è aperta una pista possibile per un centrocampista del Paris Saint Germain, Manuel Ugarte.

Il centrocampista classe 2001 è seguito da Mendes, lo stesso procuratore di Conceicao, il tecnico che piace molto al Milan. La valutazione del calciatore si aggira attorno ai 60 milioni di euro, ma il procuratore del calciatore uruguaiano può aprire alla trattativa per un prestito, soprattutto se l’affare tra il Milan e Conceicao dovrebbe andare in porto.

L’intenzione del Milan, infatti, non è quella di spendere una cifra così alta, considerato che quei soldi saranno da investire nel reparto offensivo, ma l’apertura di un prestito del calciatore alla squadra rossonera è un’idea da prendere in considerazione. Il tutto dipenderà ovviamente da chi si siederà sulla panchina la prossima stagione.