Milan, adesso è ufficiale: l’annuncio di Giroud

Dopo l’annuncio di ieri dell’addio al Milan, è appena arrivata l’ufficialità del nuovo club del francese

Dopo il consolidamento del secondo posto, ottenuto nell’ultimo turno di campionato, gli obiettivi stagionali dei rossoneri sono terminati. La società può, quindi, ora concentrarsi sulla prossima stagione. Come noto da alcune settimane, Pioli non sarà l’allenatore del Milan la prossima stagione. Per questo motivo, quindi, tutto la dirigenza cerca il sostituto.

Salvo ulteriori nuovi colpi di scena, il prossimo tecnico rossonero sarà uno tra Marcelo Gallardo e Sergio Conceicao. Il primo sembra essere clamorosamente balzato in cima alla lista delle preferenze dei dirigenti, dopo un blitz avvenuto nella scorsa notte, in seguito alla rottura dell’ex allenatore del River Plate con la sua attuale società, gli arabi del Al Ittihad.

Milan, ecco la nuova squadra di Giroud

La prossima stagione il nuovo allenatore sicuramente non potrà contare su Olivier Giroud. Il numero 9 del Milan, infatti, dopo 3 anni saluterà Milano, al termine del suo contratto, in scadenza il prossimo 30 di giugno. Dopo l’ufficialità dell’addio ai rossoneri di ieri, annunciato dal diretto interessato, è appena arrivata quello del suo futuro club.

Si tratta del Los Angeles FC, squadra nel quale ha concluso la sua carriera anche Giorgio Chiellini, dopo il suo addio alla Juventus. La presentazione del nuovo acquisto è appena arrivata tramite un video postato sui canali social della società e ripostato da Giroud, e dalla stessa MLS.