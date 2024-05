Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali: rivoluzione per Pioli

Un Milan ridimensionato si prepara per la sfida contro il Cagliari. Pioli cambia tanto nell’undici titolare che affronterà gli uomini di Ranieri.

È innegabile che in questo momento, in casa Milan, non tira una buona aria. L’incertezza regna sull’ecosistema rossonero, dai piani alti passando per gruppo squadra e allenatore. Il secondo sciopero della Curva Sud è l’emblema di ciò che sta vivendo il Diavolo in queste settimane.Il Milan è un cantiere aperto, malgrado manchino due settimane.

Anche se la gara odierna non cambierà le sorti dell’annata, un successo potrebbe essere una boccata d’ossigeno in un clima rovente, distendendo per quanto possibile i nervi. Nel penultimo impegno casalingo del campionato, Pioli rimescola le carte e opta per una mini-rivoluzione tra gli undici titolari. Come annunciato alla vigilia, la fascia sinistra sarà orfana dei maggiori interpreti, Theo Hernandez e Leao, relegati in panchina per scelta tecnica, così come Fikayo Tomori.

L’incontro i sardi, alla ricerca di punti per blindare la salvezza, è l’occasione per alcuni protagonisti impiegati in minor quantità di mettersi in luce.

Milan-Cagliari, le scelte di Pioli: quante novità

In un match speciale, in cui i calciatori vestiranno le magliette con i nomi delle rispettive madri, queste sono le scelte di Pioli. Con Maignan ai box, la porta sarà difesa da Sportiello. In difesa torna Kalulu, schierato sulla fascia destra, mentre Florenzi si posiziona a sinistra. Al centro agiranno Thiaw e Gabbia.

In mezzo al campo Musah, Bennacer e Reijnders. Il terzetto offensivo sarà presidiato da Chukwueze, Giroud e Pulisic. Di seguito lo schieramento completo dei rossoneri:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Pioli