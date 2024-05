Milan Cagliari, Pioli conferma la rivoluzione? Le probabili formazioni

Alle ore 20:45 allo Stadio San Siro andrà in scena Milan Cagliari gara valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A. Le probabili formazioni sorprendono tutti

Il sabato calcistico si chiuderà con la gara tra Milan e Cagliari, un match praticamente inutile ai fini della classifica per la squadra di Pioli che è chiamata però a rispondere davanti ai propri tifosi con una buona prestazione. Diverso il discorso invece per il Cagliari di Claudio Ranieri che è a +3 sulla zona retrocessione e con risultato positivo in casa dei rossoneri potrebbe avvicinare ancor di più l’obiettivo salvezza.

Già dalla giornata di ieri si è parlato di una possibile rivoluzione tra le fila del Diavolo. Stefano Pioli infatti sembrerebbe intenzionato a far partire un undici titolare a dir poco innovativo. Il tecnico parmense potrebbe far partire dalla panchina Theo Hernandez e Leao, insieme a loro anche Calabria e Tomori. Fuori per scelta tecnica, mentre in tanti saranno assenti per problemi fisici tra questi Loftus-Cheek, Maignan, Kjaer e Okafor. Non al meglio ancora anche Mike Maignan, tra i pali ci sarà Sportiello

Milan Cagliari le probabili formazioni: tanti cambi nei rossoneri

La decisione del mister ha lasciato quantomeno spiazzati i tifosi milanisti e non solo, difficile capire il reale motivo della decisione. Questa sera inoltre il Milan scenderà in campo con un 4-3-3 e non con il consueto 4-2-3-1, complice appunto i forfait di natura fisica e la decisione sorprendente dell’allenatore. Questa la probabile formazione che affronterà il Cagliari: (4-3-3) Sportiello; Kalulu, Thiaw, Gabbia, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisc

C’è inoltre da capire come saranno accolti i giocatori questa sera dal pubblico. Nel corso dell’ultima sfida casalinga contro il Genoa disputata domenica scorsa, c’è stato un aspro clima di contestazione nei confronti di allenatore, società e calciatori. Parte della Curva Sud, frangia più calda e attiva del tifo rossonero, ha lasciato l’impianto prima del fischio finale e non ha intonato cori prima e durante la gara in segno di dissenso.

Una scelta che ha diviso lo stesso ambiente milanista, tra chi ha condiviso questa mossa e chi invece l’ha criticata. La protesta continuerà anche questa sera, i tifosi del Milan chiedono un segnale forte da parte della società partendo dal dopo Pioli, il nuovo allenatore è il primo grande esame che la dirigenza è chiamata a superare