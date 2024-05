Milan-Cagliari, Pioli costretto al cambio: l’attaccante esce per infortunio

Arriva una tegola pesantissima per il Milan di mister Stefano Pioli: il calciatore alza bandiera bianca contro il Cagliari.

Brutta grana per il Milan. In occasione del match di campionato contro il Cagliari di Claudio Ranieri, valevole per la 36esima giornata di Serie A, la squadra rossonera ha incassato una pesantissima batosta. Dopo soli 45 minuti di gioco, Samuel Chukwueze è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L’attaccante nigeriano ha rimediato un brutto infortunio, che ha costretto mister Stefano Pioli al cambio.

Chukwueze alza bandiera bianca

È durata appena un tempo la gara di Samuel Chukwueze contro il Cagliari di Claudio Ranieri. L’attaccante rossonero è stato costretto a fermarsi all’intervallo in seguito ad un problema di natura muscolare. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio, a fare chiarezza su quanto accaduto al giocatore nigeriano sarà lo staff medico del Milan a stretto giro.

Il calciatore nigeriano si è procurato il problema muscolare nel corso del primo tempo. Chukwueze avrebbe voluto lasciare il campo subito dopo aver accusato il dolore. Questo non è stato possibile per volontà di mister Stefano Pioli. Infatti, il tecnico rossonero non è stato dello stesso avviso, preferendo di aspettare la fine del primo tempo per effettuare la sostituzione.

Mister Stefano Pioli ha deciso di attendere l’intervallo prima del cambio per non giocarsi uno slot legato alle sostituzioni. Dopo il duplice fischio, Samuel Chukwueze si è accasciato a terra mostrandosi dolorante. A prendere il posto dell’attaccante nigeriano ad inizio della ripresa è stato Rafael Leao.

Nelle prossime ore, lo staff medico del Mila farà chiarezza sulla natura dell’infortunio sottoponendo il calciatore rossonero ad esami strumentali. Dall’esito dei test si capirà in maniera chiara anche la questione relativa ai tempi di recupero. Tuttavia, con solo due gara alla fine del campionato, c’è il rischio che per Samuel Chukwueze la stagione possa essere giunta al termine proprio questa sera.

Oltre all’infortunio dell’attaccante nigeriano, la squadra di mister Stefano Pioli ha incassato un’altra brutta notizia in occasione del match contro il Cagliari. L’altra tegola rimediata dai rossoneri riguarda Mattia Gabbia. Nel corso del primo tempo, il difensore ex Villarreal ha rimediato un’ammonizione pesantissima. Cartellino giallo che si è procurato in stato di diffida, che di fatto lo obbligherà a saltare la prossima sfida di campionato contro il Torino per squalifica.

Il Milan di mister Stefano Pioli chiuderà la sua stagione affrontando gli ultimi due match di Serie A contro Torino e Salernitana. La sfida contro i piemontesi sarà in trasferta, mentre la partita con i campani sarà l’ultima in casa per i rossoneri.