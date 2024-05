Milan, Calabria e l’elogio a Giroud: “È un leader”, poi il commento su Fonseca

Milan, prima dell’amichevole contro la Roma il capitano rossonero Davide Calabria ha rilasciato alcune dichiarazioni tra cui alcune parole in merito all’arrivo di Fonseca.

Per il Milan è tempo di tirare le somme di una stagione che non è stata proprio all’altezza delle aspettative, ora però è tempo di ripartire e per farlo la dirigenza dovrà necessariamente nominare un nuovo allenatore con cui iniziare un nuovo ciclo vincente. Il primo nome resta Paulo Fonseca ma molto probabilmente il suo annuncio ufficiale potrebbe non arrivare prima della prossima settimana. Nel frattempo però il Milan ha in programma un’amichevole post-stagionale contro la Roma a Perth che si giocherà venerdì 31 maggio davanti a circa 50.000 persone all’Optus Stadium.

Calabria e le dichiarazioni su Fonseca: “Non so niente”

Stefano Pioli ormai ha salutato il Milan quindi per l’occasione sulla panchina rossonera siederà Daniele Bonera. Per l’occasione ad affiancare il mister in conferenza è stato il capitano rossonero Davide Calabria, di seguito le sue dichiarazioni:

Sulla partita:

“Siamo contenti di essere qui in un paese in cui non siamo mai stati. Abbiamo capito subito il supporto delle persone che ci sono qui, ci fa molto piacere essere qui. E’ un onore e un piacere, il Milan è conosciuto in tutto il mondo”.

Su Giroud:

“È un leader importante dentro e fuori dal campo… in particolare fuori dal campo. Mi ha sostenuto molto. Mi mancherà molto, ma sono felice di avere questi pochi giorni insieme per festeggiare la sua partenza”.

Sull’arrivo di Fonseca: