Milan, campo libero per Conte: De Laurentiis lo scarica in diretta

Antonio Conte è uno dei nomi più caldi del mercato in vista della prossima stagione. Il tecnico è diviso tra Milan e Napoli, ma dall’ambiente partenopeo tira aria di un clamoroso dietrofront.

Antonio Conte è diviso tra l’anima rossonera del Diavolo e la corte degli azzurri di Aurelio De Laurentiis. Proprio i tifosi partenopei chiedono l’approdo di Conte sulla panchina del Napoli, dopo una stagione da campioni d’Italia alquanto deludente, che ha fatto sfumare in poco tempo l’entusiasmo per la vittoria dello scudetto nel capoluogo campano.

Anche al Milan, però, il nome di Conte non dispiacerebbe affatto. Il tecnico pugliese sarebbe l’indiziato numero uno per poter sostituire Pioli, profilo di un ciclo ormai conclusosi nell’ambiente rossonero. Fino a questo momento, Conte è sembrato più vicino al Napoli che al Milan, con alcune voci di mercato che vedevano ormai assodata la sua presenza sulla panchina partenopea per il prossimo anno.

Le ultime dichiarazioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, però, hanno lasciato intendere tutt’altro, e così la concorrenza degli azzurri sembra aver pigiato notevolmente su un freno, che potrebbe favorire il Diavolo.

Conte-Milan, clamoroso passo indietro del Napoli? Le parole di De Laurentiis

Durante la conferenza stampa tenutasi per presentare i ritiri sportivi del Napoli, il presidente Aurelio De Laurentiis ha affrontato le voci di mercato che vedrebbero Antonio Conte nel mirino del club partenopeo. De Laurentiis ha chiarito in modo deciso la posizione della società riguardo all’allenatore seguito anche dal Milan.

Queste le sue parole: “Di Conte ne avete parlato voi, io non ne ho mai parlato. Ne ho parlato solo a novembre, poi mai più”. La dichiarazione del patron del Napoli dunque non lascia affatto intendere un interesse del Napoli nei riguardi del tecnico salentino, ma riconduce tutto a mere voci di mercato. De Laurentiis ha poi voluto ricordare episodi del passato per evidenziare le difficoltà e le reazioni del tifo partenopeo nei confronti delle sue scelte. Continua così, il presidente del Napoli: “Quando presi Sarri mi hanno scritto gli striscioni contro. A Spalletti dopo il terzo posto rubarono la macchina, stiamo calmi” ha sottolineato il presidente, invitando tutti alla calma.

Le affermazioni di De Laurentiis su Conte risultano incongruenti con quanto asserito dalle voci di mercato negli ultimi tempi, che vedevano un forte interesse del Napoli nei confronti del tecnico. Ma il patron del Napoli ci ha tenuto a sottolineare come il nome di Conte non sia più stato pronunciato dai piani alti del club partenopeo. Così, sembra aver lasciato campo libero alla diretta rivale, il Milan, che è alla ricerca di un nuovo allenatore e che vede in Conte uno dei nomi più adatti a sposare il progetto.