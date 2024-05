Milan, Fonseca esce allo scoperto: l’annuncio sul futuro

La ricerca del nuovo allenatore continua senza sosta, con Fonseca che ha parlato in conferenza delle tante voci che lo accostano al Milan.

In casa Milan continua il casting per trovare il nome giusto per la panchina rossonera. In attesa dell’annuncio della separazione dopo cinque stagioni con Stefano Pioli, la dirigenza del club continua a valutare diversi profili. In queste settimane sono stati tanti i nomi sondati dalla società, che dopo la campagna portata avanti dai tifosi contro l’arrivo di Julen Lopetegui, ha sondato diversi profili: dalla pista Thiago Motta, promesso sposo della Juventus, si è passati ad allenatori esteri, mostrando interesse soprattutto per Marc van Bommel, Sergio Conceicao e Paulo Fonseca. Il sogno dei tifosi risponde al nome di Antonio Conte, con la dirigenza che però non ha mai valutato fortemente questa possibilità.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il tecnico portoghese del Lille si trova attualmente in pole position. L’allenatore ex Roma gradirebbe trasferirsi al Milan. Secondo il giornalista italiano nelle ultime ore ci sarebbero stati nuovi contatti tra le parti, con le trattative che starebbero procedendo bene in attesa però di una decisione definitiva. In caso di un accordo sul contratto, il club rossonero accantonerebbe le altre possibilità puntando tutto su Fonseca. Intanto, il tecnico del Lille ha parlato in conferenza stampa del suo futuro.

Allenatore Milan, parla Fonseca: “Deciderò presto”

Le voci sul possibile approdo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan si fanno sempre più insistenti. Sembra essere lui il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera e i contatti tra le parti si sarebbero infittiti nelle ultime ore. La ricerca dell’accordo continua, con il tecnico portoghese molto attratto da questa opportunità, nonostante le dichiarazioni fatte in conferenza allontanino per il momento una trattativa. L’ex Roma ha voluto infatti smentire le voci su un accordo con un altro club: “Non è vero quello che è uscito. Non ho un accordo con un altro club. Sono totalmente concentrato sulle ultime due partite“.

Fonseca non ha però chiuso alla possibilità di cambiare squadre, affermando che ogni decisione verrà presa al termine della stagione con il Lille, squadra con la quale si è qualificato alla prossima Champions League: “Deciderò a fine stagione. Ma ora non voglio parlare di questo, voglio concentrarmi sulla partita con il Nizza. Deciderò dopo l’ultima partita ma devo pensarci, parlarne con i miei manager, il mio agente e la mia famiglia per prendere la decisione migliore. Non sarà necessariamente dopo la partita“.

Proprio riguardo Champions League ha voluto sottolineare la sua importanza: “Avere l’opportunità di giocare in Champions League è importante, ma ho altre cose a cui pensare per prendere la mia decisione“.