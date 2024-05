Milan, Fonseca sbotta: l’annuncio fa felici i rossoneri

Il Milan è a caccia del sostituto di Stefano Pioli: tanti i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, tra cui quello di Fonseca, ex tecnico giallorosso.

Il Campionato di Serie A è quasi giunto al termine: ai club, a differenza di Frosinone e Inter che hanno già giocato la 36° giornata, mancano solamente 3 partite e poi si chiuderà definitivamente la stagione sportiva 2023/2024. Lo Scudetto è già stato assegnato all’Inter, ma tra zona Europa e zona retrocessione la posta in palio è ancora alta e gli ultimi match possono essere decisivi per il futuro di alcune società.

Il Milan di Stefano Pioli, attualmente in seconda posizione, può terminare il proprio Campionato o al secondo o al terzo posto, ma la cosa certa è che anche l’anno prossimo i rossoneri parteciperanno alla Champions League. Un altro traguardo che la squadra rossonera può aggiungere in questo finale di stagione è la qualificazione alla prossima Supercoppa: il nuovo format prevede, infatti, quattro squadre partecipanti. Inter, Campione d’Italia, Juventus e Atalanta, finaliste della Coppa Italia, sono già certe di partecipare; con una vittoria sul Cagliari, il Milan otterrebbe il pass per la competizione.

Sostituto Pioli, Fonseca si avvicina ai rossoneri?

Nel frattempo, in casa Milan si guarda già al futuro: la dirigenza rossonera è al lavoro per trovare il sostituto di Stefano Pioli, che a fine stagione lascerà il club. Tanti sono stati i nomi accostati alla panchina del Milan, visto anche il valzer di allenatori che ci sarà in estate. La fine della stagione è ormai alle porte e i dirigenti rossoneri devono cominciare ad ingranare per trovare al più presto un valido allenatore, in vista della preparazione di luglio. Tra i canditati alla panchina rossonera c’è anche Paulo Fonseca, che con le ultime dichiarazioni sembrerebbe essere uno dei possibili sostituti di Pioli.

A poco più di 24 ore dal match tra Nantes e Lille, il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa e ha voluto far chiarezza in merito al suo futuro. Queste le sue parole:

Quello che è emerso ieri non è vero: non so chi abbia detto queste cose, ma non ho un accordo con il Marsiglia. Sono totalmente concentrato sulle nostre ultime due partite e deciderò dopo. Oggi non voglio parlare di tutto questo. Voglio pensare a Nantes e Nizza. In questo momento tutto è possibile, tutto.

Paulo Fonseca, tecnico del Lille dal giugno 2022, può sperare ancora in una qualificazione alla prossima Champions League con il suo Lille; a fine stagione, il suo contratto con la squadra francese terminerà e il tecnico dovrà decidere il suo futuro. Attualmente non c’è nessun accordo con altri club, e la pista Milan è ancora percorribile.