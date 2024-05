La festa Scudetto dell’Inter scatta anche in Cina: i tifosi nerazzurri di Shanghai lanciano una dura frecciatina al Milan.

Continua ad essere un momento particolare triste in casa Milan. Dall’altra parte della città, quella nerazzurra, i rivali storici dell’Inter continuano a celebrare la vittoria dello Scudetto. Un titolo che la formazione allenata da Simone Inzaghi ha conquistato aritmeticamente proprio in occasione del derby di Milano, match del lunedì 22 aprile vinto dinanzi ad un gremito pubblico rossonero. La vittoria ha permesso all’Inter non solo di mettere le mani sullo Scudetto ma anche di cucirsi sul petto la seconda stella, diventando la prima squadra della città a vantarsi di questo prestigioso traguardo.

In queste settimane, le strade di Milano sono state colorate dai colori nerazzurri. La festa Scudetto dell’Inter è arrivata fino in Cina, o meglio, fino a Shanghai. Anche i tifosi asiatici della società di Steven Zhang hanno voluto recitare un ruolo da protagonista nelle celebrazioni per la vittoria del titolo di Serie A, prendendo parte alla festa con un gesto a dir poco eclatante.

La festa Scudetto parte anche in Cina: dura frecciatina al Milan

Anche i tifosi dell’Inter hanno deciso di unirsi alla festa Scudetto dell’Inter, lanciando una chiara frecciatina ai rivali storici del Milan. Infatti, nelle scorse ore, un supporter nerazzurro ha voluto dare il via ad una particolare iniziativa, pagata di tasca propria. Il tifoso cinese ha dato spettacolo con i colori nerazzurri, mandando un pesante messaggio alla società rossonera.

La frecciatina da parte del tifoso cinese è arrivata tramite la facciata della Citi Group Tower, grattacielo sede della Citibank Company. Il supporter nerazzurro ha sfruttato il grattacielo per colorare la città di Shanghai con i colori dell’Inter, tra le diverse immagini è stata lanciata anche una inerente ai sei derby consecutivi vinti dalla squadra di Simone Inzaghi contro il Milan di Stefano Pioli. Dal trionfo nerazzurro in Supercoppa Italiana nel 2023 alla fatidica vittoria dello Scudetto vinto per 2-1 nell’ultimo derby.

La serie di derby persi contro l’Inter sono costati caro a mister Stefano Pioli, prossimo dal dire addio al Milan dopo lo Scudetto vinto nel 2022. Dopo l’ultima sconfitta contro l’Inter, il tecnico di Parma è diventato l’allenatore rossonero più perdente nei match stracittadini: ben 10 le sconfitte in 15 incontri disputati. Inoltre, Stefano Pioli è diventando anche il primo a perdere sei derby di Milano consecutivi. Nessuno come lui nella storia del club rossonero.