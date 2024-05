Milan, la verità su Theo Hernandez: i tifosi possono esultare

Theo Hernandez via del Milan? Arriva il tweet del giornalista che fa felice i tifosi rossoneri: la notizia tiene a bada le voci di mercato.

Nell’ultimo periodo si è creato un’enorme velo di incertezza e apprensione intorno al futuro al Milan di Theo Hernandez. I tifosi sono preoccupati e temono che nella prossima finestra di mercato il terzino francese possa dire addio club. Sul calciatore, diventato ormai un simbolo dell’ambiente rossonero, continuano ad esserci gli occhi del Bayern Monaco. I bavaresi sarebbero pronti ad ingaggiarlo, versando nella casse della compagine di Serie A circa 80 milioni di euro.

Theo Hernandez saluta il Milan? Arriva la notizia che fa felici i tifosi rossoneri

Le voci di un possibile trasferimento di Theo Hernandez al Bayern Monaco si sono intensificate in questi ultimi giorni. Tuttavia, nelle ultime ore c’è una notizia che avrebbe quantomeno smorzato lo stato di apprensione della tifoseria rossonera. Si tratta dell’indiscrezione lanciata dal noto giornalista Daniele Longo, che rassicura momentaneamente i supporter del club con un suo tweet.

Stando a quanto riportato da Daniele Longo, non sarebbe ancora arrivata alcuna tipo di offerta presso il quartier generale del Milan. Il giornalista ha fatto chiarezza tramite il suo account ‘X’: “Zero offerte al Milan, in questo momento, per Theo Hernandez”.

Tuttavia, il Bayern Monaco sembra essere fermo nelle proprie intenzioni, che sono quelle di strappare Theo Hernandez al Milan. La società rossonera, però, non avrebbe alcuna necessità di sacrificare uno dei suoi top player, dato che i conti sorridono alle alte sfere del club. Ma se dalla Germania dovesse arrivare una proposta irrinunciabile, allora il club di Serie A potrebbe decidere di privarsi di uno dei suoi pilastri portanti. I bavaresi proveranno ad invogliare i rossoneri alla cessione con un’offerta da 80 milioni di euro.