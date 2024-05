Milan, l’amarezza di Reijnders: e l’Inter gongola

Reijnders si espone lasciando un giudizio sulla stagione del Milan. Le dichiarazioni del giocatore alla cerimonia del Premio Gentleman.

Questa sera a Milano è in corso la cerimonia per l’assegnazione del Premio Gentleman. Il Premio Gentleman Fair Play è giunto alla sua ventinovesima edizione: il gala prevede la consegna dei fair play awards ai campioni del mondo dello sport che hanno messo in pratica atti di fair play e di lealtà. Istituito nel 1996, questo premio prestigioso celebra i valori fondamentali del calcio. Numerosi calciatori e personalità del mondo sportivo hanno partecipato all’evento, condividendo le loro riflessioni.

Tra i giocatori presenti all’evento vi è anche Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, che a margine della serata ha anche espresso un proprio giudizio complessivo sull’andamento del Milan in questa stagione.

Reijnders: “Siamo delusi, l’obiettivo era lo scudetto”

Reijnders, durante la cerimonia del Premio Gentleman, ha espresso un suo parere sulla stagione disputata dal Milan. Il centrocampista rossonero non ha nascosto la delusione. Queste le sue parole, riportate da gianlucadimarzio.com: “Siamo delusi per la stagione. Il nostro obiettivo era vincere lo Scudetto e sfortunatamente non è successo. Mi aspetto una bella differenza l’anno prossimo.”

Il centrocampista rossonero ha ammesso, dunque, che i piani per la stagione erano altri, e che l’obiettivo non poteva essere soltanto la qualificazione in Champions, ma che il Milan puntava ad altro. Il Diavolo, infatti, puntava più in alto. Puntava laddove sono giunti proprio i cugini nerazzurri, per giunta proprio nel derby di Milano, in una serata da dimenticare per tutto l’ambiente rossonero.

Reijnders ha poi espresso un giudizio anche su sé stesso e sulla propria crescita personale: “Ritengo di essere un giocatore capace di ricoprire tutti i ruoli a centrocampo. Quest’anno ho avuto più compiti difensivi e credo che questo sia positivo per il mio sviluppo calcistico.”

Le parole di Reijnders hanno risuonato particolarmente, riflettendo la determinazione del Milan di tornare a competere ai massimi livelli nella prossima stagione. In attesa della prossima stagione, i tifosi del Milan sperano che le parole di Reijnders si traducano in risultati concreti, con la squadra pronta a lottare nuovamente per il titolo.

Il dubbio da sciogliere riguarda soprattutto la panchina, e chi prenderà il timone della barca rossonera, allo scopo di soddisfare tutte le aspettative che i tifosi ripongono nella rinascita del Diavolo. Che l’anno prossimo sia l’anno giusto per raggiungere gli obiettivi che i tifosi rossoneri si aspettano? Ai posteri l’ardua sentenza.