Milan news, scatto in avanti per il nuovo allenatore: la scelta del club

Milan news, la dirigenza dei rossoneri sembra aver trovato una preferenza per quanto riguarda la scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

La stagione del Milan è ormai agli sgoccioli. Sono stati tanti, infatti, i rimpianti dei rossoneri quest’anno: l’eliminazione da tutte le coppe e il grande distacco dall’Inter. Tutti nell’ambiente si aspettano un altro tipo di rendimento e, già dalla prossima stagione, il Diavolo ha voglia di tornare grande.

Stefano Pioli, dunque, sembra il maggior iniziato a pagare per questa stagione non all’altezza. L’esonero, ormai, è dato quasi per assodato: proprio per questa ragione il club, già da mesi, si sta muovendo alla ricerca di un nuovo allenatore. Proprio nelle ultime ore, in merito, c’è da registrare una forte accelerata su un obiettivo: Paulo Fonseca.

News Milan: Paulo Fonseca è il favorito per la panchina

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico del Lille ha superato nelle gerarchie Sergio Conceicao. Dopo il dietrofront per Lopetegui, il Milan ha nuovamente riaperto il cast, analizzando tanti profili. In questo momento, però, l’ex Roma è il nome in cima alla lista dei desideri della proprietà.

Paulo Fonseca ha caratteristiche simili a Pioli e darebbe continuità al lavoro fatto dal tecnico parmigiano. Un allenatore con spirito offensivo, capace di lavorare in sintonia con il club. Non è sicuramente un allenatore che ha vinto tanto (oltre all’Ucraina), ma potrebbe sviluppare i tanti giovani presenti all’interno della rosa.

Prima di tutto, però, il tecnico portoghese ha da risolvere la sua situazione contrattuale con il Lille, che gli ha chiesto di restare. Inoltre, Fonseca, ha ricevuto anche un’importante offerta dal Marsiglia, che gli ha promesso grande autonomia.

Oltre a Paulo Fonseca e a Sergio Conceicao, il Milan continua a tenere sotto occhio altri profili per il dopo Stefano Pioli. Nella lista della dirigenza, di fatto, restano i nomi di Mark van Bommel, Marcelo Gallardo, Thiago Motta e Maurizio Sarri. Mentre attualmente resta solo un sogno dei tifosi il profilo di Antonio Conte. Nonostante l’apertura da parte dell’allenatore, la dirigenza sembra essere intenzionata a puntare su altro.

La società rossonera sembra avere le idee molto chiare in merito al prossimo allenatore che siederà sulla panchina del Milan. Il principale obiettivo della dirigenza sarebbe quello di portare all’ombra della Madonnina un tecnico straniero. Il club cerca un allenatore che sappia valorizzare l’intero organico a sua disposizione.

Il Milan, però, sembra non avere fretta a chiudere il nuovo allenatore. Dopo aver blindato il secondo posto con due giornate di anticipo dalla fine del campionato, la società rossonera sta riflettendo sulla questione con tranquillità e in modo dettagliato.