Milan, non solo Fonseca: la notizia che scopre le carte

Per il Milan continua la ricerca del nuovo allenatore, con un nuovo candidato che potrebbe superare nella corsa anche Fonseca.

In casa Milan continua il casting per trovare il nome giusto per la panchina rossonera. L’annuncio della separazione dopo cinque stagioni ed uno Scudetto con Stefano Pioli arriverà nelle prossime settimane, con la dirigenza del club che continua a valutare diversi profili. In queste settimane sono stati tanti i nomi sondati dalla società, che dopo la campagna portata avanti dai tifosi contro l’arrivo di Julen Lopetegui, ha sondato diversi profili: valutati i nomi di Marc van Bommel, Sergio Conceicao e Thiago Motta, ma anche quelli di Roberto De Zerbi (che ha appena annunciato il suo addio dal Brighton al termine della stagione) e Paulo Fonseca.

Il candidato attualmente in testa a questa speciale corsa è proprio l’allenatore del Lille che, come riportato da Fabrizio Romano, gradirebbe trasferirsi al Milan. I contatti tra le parti sono proseguiti in queste ore, con la ricerca di un accordo sul contratto che prosegue. L’inaspettata separazione tra De Zerbi e il Brighton potrebbe portare a nuovi sviluppi, ma l’idea della dirigenza rossonera in questo momento sembrerebbe essere quella di puntare sul tecnico ex Roma. Intanto, il noto giornalista tifoso del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato di un’ulteriore possibilità per quanto riguarda la panchina rossonera.

Allenatore Milan, l’annuncio di Pellegatti: “Un Mister X che può superare Fonseca”

La tematica relativa al nuovo allenatore continua a tenere banco in casa Milan. Tantissimi i nomi fatti in queste settimane, con la dirigenza rossonera che continua a studiare i vari scenari. La candidatura di Fonseca sembra essere quella attualmente più attenzionata, ma secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Pellegatti potrebbero aprirsi nuove possibilità in questi giorni. Secondo il tifoso rossonero, infatti, ci sarebbe il nome di un tecnico non ancora nominato che potrebbe battere la concorrenza: “Cerchiamo di non essere ridicoli quando parliamo di allenatore Milan. Avevamo scaricato tutti i nomi precedenti e io avevo lasciato Fonseca e un “Mister X. Adesso c’è veramente un Mister X che può superare Fonseca, che però non è superato“.

Oltre al nome di Fonseca, che rimane attualmente in pole, Pellegatti ha parlato anche di van Bommel, profilo assolutamente da non escludere: “Un collega autorevole ha fatto uscire la voce di Van Bommel e dal Milan mi dicono di non andare sicuro su Fonseca e che i profili sono anche quelli alla Van Bommel, ma calma“. Per il giornalista per Fonseca rimangono vive anche le piste che portano ad una permanenza al Lille o al Marsiglia, sottolineando come la corsa sia apertissima: “Non è una corsa a due tra Fonseca e Van Bommel, ma con un eventuale Mister X“