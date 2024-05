Milan non solo Fonseca, un altro nome intriga il club: ma c’è un problema

Milan, continua la ricerca della società rossonera per il nuovo allenatore che sostituirà Stefano Pioli nella prossima stagione.

In casa Milan, nonostante il secondo posto in campionato, la stagione non può essere considerata positiva. Eliminata in Coppa Italia, fuori anche dall’Europa League dopo il terzo posto nel girone di Champions League e appunto, seconda piazza in Serie A, senza però mai impensierire l’Inter campione d’Italia. Complici anche i numerosi infortuni, la squadra di Pioli ha sempre fatto fatica ad ingranare. A peggiorare la situazione anche la poca continuità dei top player del Diavolo, soprattutto Rafael Leao, protagonista di una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Il mese migliore è stato indubbiamente marzo, con 7 vittorie consecutive, al quale però è seguito probabilmente il peggior periodo della stagione rossonera: 6 partite senza vittoria, doppia sconfitta nei quarti di finale di Europa League contro la Roma ed ennesimo derby perso contro l’Inter (che ha consegnato la matematica conquista della seconda stella per i nerazzurri). Viste le difficoltà, la dirigenza ha deciso che il rapporto con mister Pioli terminerà alla fine della stagione. Attualmente sono in corso le ricerche per il nuovo successore che siederà sulla panchina rossonera, Fonseca è in vantaggio su tutti, ma attenzione alle sorprese.

Milan: per la panchina spunta De Zerbi, ma c’è il problema clausola

Nell’edizione odierna del Corriere della Sera è spuntato anche il nome di Roberto de Zerbi per la panchina del Milan. Secondo il quotidiano sportivo infatti, l’allenatore italiano interesserebbe in Via Aldo Rossi per due motivi: il passato da giocatore proprio nel settore giovanile rossonero e perché si tratta di un tecnico giovane con idee innovative, capace di dare un’identità ben precisa alla squadra. L’inghippo però è il valore della clausola che serve per liberare De Zerbi dalla sua squadra attuale: 15 milioni di euro.

L’ex allenatore del Sassuolo, ora alla guida del Brighton, si è messo in mostra con la squadra inglese. L’anno scorso, alla prima stagione, ha raggiunto una clamorosa qualificazione in Europa League stregando tutti con il suo calcio dinamico e offensivo. Quest’anno la sua squadra ha fatto più fatica, probabilmente a causa degli impegni europei, ma la caratura del tecnico rimane. La linea societaria e sportiva del Milan però, che rimane legata alla sostenibilità, va contro una spesa così ingente per liberare un allenatore.

Rimane quindi il dubbio su chi sarà il prossimo allenatore del Milan, con Fonseca che rimane in primo piano e numerosi tecnici, tra cui De zerbi, sui quali la società rimane interessata. Si attendono risvolti sulla vicenda nei prossimi giorni.