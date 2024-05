Milan, oltre 20 milioni dal mercato: accadrà settimana prossima

L’ultima notizia di calciomercato fa sorridere il Milan, nuovi incassi per la prossima stagione in arrivo nella prossima settimana

La dirigenza rossonera, nonostante il campionato sia ancora in atto, è alle prese con nuove operazioni di mercato e di rivoluzione che andrebbero a garantire la volontà di lottare per il titolo nella prossima stagione. Sono in molti i calciatori che non sono certi del posto e potrebbero lasciare Milanello.

Con la seconda posizione assicurata già nella scorsa giornata di campionato, la piazza rossonera non sembra contenta dell’operato di Stefano Pioli che non verrà confermato per un’ulteriore stagione: Paulo Fonseca il nome in pole per sostituire l’attuale tecnico rossonero.

Il lavoro in casa Milan è già iniziato, la dirigenza rossonera punta a sfoltire la propria rosa con alcuni rinnovi contrattuali dei giocatori che non verranno esercitati come Simon Kjaer, oltre Olivier Giroud che ha già ufficializzato il suo trasferimento in MLS.

Mike Maignain e Theo Hernandez invece i nomi più caldi sulla situazione legata ai rinnovi: uno dei due calciatori, in caso di offerte irrinunciabili, è pronto a lasciare il Milan.

Importanti anche altre cessioni, dove negli ultimi minuti è giunta fuori una notizia che fa sorridere la società rossonera che è pronta ad incassare una cifra economica sostanziosa.

Milan, De Ketelaere a titolo definitivo all’Atalanta: ecco quando

Charles De Ketelaere è pronto a diventare a tutti gli effetti un calciatore dell’Atalanta, dopo il prestito dal Milan che ha permesso al calciatore di mettersi in luce e far vedere le proprie potenzialità.

Il centrocampista belga ha totalizzato 14 reti e 9 assist in questa stagione, con ancora una partita decisiva da giocare: la finale di Europa League contro l’imbattuto Bayer Leverkusen in programma mercoledì 22 Maggio alle ore 21:00.

Una partita fondamentale per la stagione della Dea, ma anche per il futuro di Charles de Ketelaere. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Atalanta vuole concludere l’accordo a titolo definitivo con Charles de Ketelaere dal Milan dopo la finale di Europa League.

Il Milan dall’operazione andrebbe ad incassare 27 milioni di euro + il 10% di rivendita futura, una cifra che può aiutare i rossoneri ad operare sul mercato con qualche innesto o a sostenere le richieste di rinnovo dei suoi migliori calciatori.

Charles De Ketelaere sarà un rimpianto per il Milan? In molti non ritengono la cessione del calciatore un problema, ma le statistiche parlano chiaro. Dunque, ormai è un dato di fatto: il belga è pronto a vestire ufficialmente nerazzurro anche per il prossimo anno, lasciando i rossoneri dopo una negativa esperienza lo scorso anno.