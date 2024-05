“Milan più campione d’Italia dell’Inter”, l’elogio ai rossoneri è spiazzante

Nelle ultime ore ha fatto molto discutere una dichiarazione riguardo Milan e Inter. I Rossoneri sarebbero più campioni d’Italia dei rivali.

Tutti i tifosi rossoneri si aspettavano sicuramente una stagione diversa per il Milan. Il Diavolo per il secondo anno consecutivo ha concluso l’annata senza trofei: in campionato non c’è mai stata storia e in Europa il percorso è terminato troppo presto, prima ai gironi di Champions League e poi ai quarti di finale di Europa League. A rendere ancora più amara la stagione rossonera c’è poi stata la cavalcata dei cugini dell’Inter, dominatori incontrastati del campionato e vincitori dello Scudetto proprio nel derby.

La differenza tra le due squadre è stata evidente, probabilmente troppo per gli effettivi valori dei due organici, e i due derby persi ne sono stati l’emblema. Da un lato, quindi, i Nerazzurri si apprestano a concludere una stagione storica con la vittoria dello Scudetto (in faccia ai rivali) e della seconda stella, mentre dell’altro i Rossoneri termineranno un’annata dimenticabile con l’imminente addio di Stefano Pioli che sembra essere quasi la chiusura di un cerchio.

Al tempo stesso, però, c’è chi pensa che sotto un aspetto il Milan sia stato nettamente migliore dell’Inter. Il commento ha sicuramente fatto scalpore, ma in realtà non sembra essere troppo lontano dalla realtà dei fatti.

Criscitiello esalta il Milan: il paragone con l’Inter

In queste ultime ore il noto giornalista Michele Criscitiello ha fatto discutere per un suo editoriale pubblicato su sportialia.com. Il giornalista campano si è soffermato sulla lotta salvezza, che come ogni anno si sta rivelando più accesa che mai, sottolineando la netta differenza tra Milan e Inter, con i ragazzi di Stefano Pioli che stanno rispettando il campionato a differenza della squadra di Simone Inzaghi, colpevole di aver perso in maniera indecorosa sul campo del Sassuolo:

Si può dire di tutto al Milan, per quanto riguarda l’onestà in questa lotta salvezza il Milan è più campione d’Italia dell’Inter. I Rossoneri meritano l’applauso dei loro tifosi che dovrebbero apprezzare l’integrità della società e della squadra. Non falsare la corsa salvezza è una spilla sulla giacca rossonera.

Criscitiello fa soprattutto riferimento all’ultima gara del Milan giocata contro il Cagliari, con il Diavolo che si è sbarazzato dei sardi con un netto 5-1 nonostante i ragazzi di Claudio Ranieri siano invischiati nella lotta per non retrocedere. Non si tratta di certo di una coppa da mettere in bacheca, ma l’onestà del Milan va sicuramente riconosciuta.