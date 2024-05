Milan Primavera, playoff Scudetto: cosa manca per la finale

Il Milan Primavera vola alla fase finale del campionato: i ragazzi di Abate hanno tutte le carte per poter accedere in finale. Ecco cosa manca.

Il Milan Primavera di Ignazio Abate accede alla fase finale del campionato. Dopo il 3-3 contro il Torino di oggi i rossoneri possono giocarsela e proveranno a portare a casa almeno un trofeo questa stagione. La stagione dei rossoneri si chiude con 14 vittorie, 9 sconfitte e 11 pareggi che gli consentono di agguantare il sesto posto in classifica, l’ultimo disponibile per poter accedere ai playoff Scudetto. La finale della Youth League persa per 3-0 contro l’Olympiakos ha lasciato una grande delusione ma, nonostante ciò, non ha intralciato il cammino verso la fase finale della stagione.

Il 3-3 contro il Torino di Scurto ha messo a serio rischio la qualificazione soprattutto tenendo in considerazione che il Milan era in vantaggio di tre reti. Dopo lo 0-0 del primo tempo, i ragazzi di Abate hanno segnato tre reti nel giro di un quarto d’ora grazie a Sia, Nsiala e Bonomi. Da lì in poi il blackout: i granata segnano tre gol nell’ultima mezz’ora con Gabellini, Dell’Aquila e Dellavalle, con quest’ultimo che pareggia i conti al 95′ su calcio di rigore. Pareggio indolore, dunque, che permette al Milan Primavera di accedere alla fase finale del torneo e giocarsi la vittoria finale. Ecco cosa manca per vincere lo Scudetto.

Milan Primavera, cosa manca per raggiungere la finale

La regular season è terminata con il Milan Primavera al sesto posto e con ancora una possibilità di vincere un trofeo dopo la disfatta in Youth League. Il percorso dei rossoneri inizierà con i quarti il 24 maggio contro la Lazio, qualificatasi terza dietro a Inter e Roma. In caso di successo e passaggio al turno successivo, gli uomini di Ignazio Abate si scontreranno contro la Roma di Federico Guidi in semifinale. Il sogno del Milan Primavera è quello di centrare la finale del 31 maggio e provare a portare a casa almeno un trofeo questa stagione.

Il cammino dei baby rossoneri è stato abbastanza altalenante, pieno di alti e bassi che gli hanno fatto perdere alcune posizioni in classifica soprattutto nel periodo tra dicembre e marzo. All’inizio della stagione, infatti, il Milan era partito molto bene e proprio per questo resta una delle più forti candidate per la vittoria finale. L’altro quarto di finale sarà Atalanta-Sassuolo e la vincente sfiderà l’Inter. C’è, dunque, anche l’ipotesi di un possibile derby in finale.