Milan, svolta decisiva: c’è il nome del nuovo allenatore

La società rossonera ha individuato quale potrebbe essere il profilo più indicato per allenare il Milan: arriva la svolta decisiva.

Dopo una stagione che ha visto il Milan portare a casa solamente una qualificazione per la Champions League, un po’ poco viste le premesse di inizio anno, la società è pronta a sedersi a tavolino e ragionare. L’obiettivo è quello di ridare alla squadra nuove ambizioni e stimoli e per farlo è importante anche capire che tipo di progetto si vuole costruire. La cosa ormai certa è che a prescindere dalla rosa rossonera questo nuovo progetto non avrà a capo Stefano Pioli che dopo cinque anni e uno scudetto vinto scriverà la parole fine alla sua storia con il Milan.

Tante sono state le gioie di questi anni, così come i momenti difficili, però mister Pioli non si è mai arreso e ha cercato sempre di dare tutto se stesso per la propria squadra. Si sa però tutto prima o poi ha una fine e per Pioli è arrivato il momento di intraprendere una nuova strada. La società rossonera ovviamente è già da un po’ che si guarda intorno per valutare chi potrebbe essere il profilo più adatto per guidare il Milan del futuro. I nomi presi in considerazione in queste ultime settimane sono diversi ma ancora nulla di concreto o decisivo. Tra i nomi che sono stati accostati al Milan c’è anche quello di Paulo Fonseca che in Serie A c’è già stato, per due anni alla Roma.

Fonseca temporeggia per il Milan

Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Milanello, ha riportato alcune novità sulla ricerca del nuovo allenatore rossonero e ha rivelato anche un dettaglio interessante proprio su Fonseca. L’allenatore è continuamente monitorato però il Milan deve stare attento visto che a quanto pare la prossima settimana potrebbe essere decisiva visto che il tecnico portoghese avrà un appuntamento con il Lille, club con cui è in scadenza a giugno.

Fonseca però pare abbia ricevuto anche una ricca offerta da parte dell’Olympique Marsiglia e potrebbe dunque pensare di restare ancora ad allenare nella Ligue 1 francese. L’opzione di fare ritorno in Italia e andare al Milan, però, lo intriga quindi l’allenatore sta cercando di temporeggiare. Fonseca in questo momento è il primo nome per la panchina rossonera però tra le opzioni si sono anche: Gallardo e Coincecao. Il Milan per il momento attende la fine del campionato, dopo di che la società inizierà ad agire nel concreto.