Milan, svolta inaspettata: l’accordo si avvicina

Le parti si sono incontrate per definire gli accordi, sembrerebbe vicino l’esito positivo. Attenzione però al pressing delle altre squadre.

Big europee hanno gli occhi puntati sul talento rossonero, e il Milan deve salvaguardarsi anche in ottica futura per provare a puntare sulle proprie risorse.

È arrivato il momento per la dirigenza rossonera di capire chi sarà il centravanti a partire da agosto, visto anche l’addio ufficiale di Olivier Giroud. La soluzione i rossoneri potrebbero già averla in casa propria, ma occhio alle grandi squadre europee.

Il Borussia Dortmund ha manifestato il suo interesse nei confronti del giovane talento, con il City alle calcagna che ha sfruttato il vantaggio di poter usufruire del legame con il Palermo, appartenente al City Group. Occhio anche al Manchester United, molto attento sul profilo della punta.

In occasione della partita contro la Fiorentina, il 25 novembre 2023, è arrivata la sua prima convocazione in Serie A. Al minuto 84′ ha esordito in un San Siro colmo che lo acclamava e che intonava cori, davanti ai genitori con le lacrime agli occhi fieri del successo del figlio. Ha fatto il suo ingresso in campo anche nella partita successiva contro il Frosinone. Per lui, un sogno diventato realtà.

Parliamo di Francesco Camarda, classe 2008, punta centrale cresciuto nelle giovanili del Milan. La sua partecipazione agli Europei Under 17 non è passata inosservata, in particolare la partita contro il Belgio di fine marzo, durante la quale ha segnato due gol e procurato un calcio di rigore.

Camarda-Milan: intesa di massima raggiunta

Finora i rapporti contrattuali con Camarda sono stati difficili, vista anche la sua tenera età. Tuttavia, La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione.

Nell’ultima settimana i contatti tra la dirigenza rossonera e l’agente del giocatore si sono intensificati, fino ad arrivare a una soluzione. Il giocatore ha da poco compiuto 16 anni, età che consente di firmare un contratto da professionista.

“C’è un accordo di massima col Milan, da definire nei dettagli. Il progetto è di farlo giocare con la nuova under 23 di Bonera”, riporta la Gazzetta. Sembra che sia stato raggiunto un accordo di massima, con il giocatore che vorrebbe rimanere nella sua squadra del cuore.

La strategia del Milan sarebbe di far firmare il contratto a partire dal 1° luglio con scadenza nel 2027. Francesco Camarda, in questo modo, farebbe parte del Milan U23, guidato da Daniele Bonera.