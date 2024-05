Milan, un nuovo allenatore sale in cima alle gerarchie: superato Conceição

Milan, nuova indiscrezione riguardo il futuro della panchina: ecco il nome che potrebbe mettere tutti d’accordo.

La priorità in casa Milan è trovare il nuovo allenatore. Stefano Pioli è ormai sicuro che lascerà a fine stagione e la dirigenza è alla ricerca del suo sostituto. Nelle ultime settimane sembrava fatta per Lopetegui ma quando è insorta la Curva Sud, la società ha fatto un passo indietro. Il tecnico spagnolo ha trovato l’accordo con il West Ham e il Diavolo ha virato su altri profili, come Sergio Conceicao. Il portoghese era in pole position fino a qualche giorno fa, quando da Casa Milan sono arrivate nuove notizie.

E’ cruciale arrivare al 30 giugno, quando si aprirà il mercato, con la panchina già occupata. In caso contrario potrebbe già essere compromessa la prossima stagione. Infatti, senza un allenatore è molto difficile fare mercato con un programmazione adeguata in vista della preparazione di inizio anno. In questo senso, nelle ultime ore è spuntato il nome che potrebbe mettere d’accordo tutti.

Van Bommel-Milan, l’ex rossonero ora è in pole per la panchina

Stando alle ultime, Sergio Conceicao non sarebbe un allenatore gradito da tutti all’interno della dirigenza rossonera che quindi starebbe cercando un’alternativa. Il nuovo nome in pole position, secondo quanto riportato da Tuttosport, è quello di Mark Van Bommel. L’attuale allenatore dell’Anversa ha già annunciato che lascerà il Belgio a fine stagione e rappresenterebbe il profilo che il Milan starebbe cercando. Un punto a favore dell’olandese è certamente quello di aver vestito la maglia del Diavolo. Seppur per una stagione e mezza, il centrocampista ha collezionato 39 presenze.

Senza dubbio, per l’olandese sarebbe un grande salto. Quando si è confrontato con uno dei top 5 campionati europei non è andata benissimo. Al Wolfsburg la sua esperienza è durata poco più di 5 mesi, con una striscia di 5 sconfitte e 3 pareggi in 12 partite totali di Bundesliga. In Belgio, Van Bommel ha mostrato un calcio propositivo e moderno. Non solo, alla prima stagione ha guidato l’Anversa alla vittoria della Coppa di Belgio e del campionato. Traguardi non da poco, considerata la poca esperienza in panchina.

Il livello del calcio italiano richiede una grande preparazione e conoscenza. I rossoneri, virando sull’olandese, si prenderebbero un bel rischio. E’ vero però che altri allenatori affermati in giro non ce ne sono. Thiago Motta è promesso sposo alla Juve, mentre Conte è sempre più vicino a Napoli. Non c’è ancora nulla di concreto ma Van Bommel sta scalando le gerarchie e chissà che possa diventare un altro ex giocatore a consacrarsi in Serie A.