News Milan, 50 milioni sul mercato: doppio colpo in estate

Il Milan è pronto a investire 50 milioni di euro sul mercato: il club rossonero prepara il doppio colpo per l’estate.

La stagione per il Milan può ritenersi conclusa. La vittoria ottenuta ai danni del Cagliari e il pareggio della Juventus contro la Salernitana, hanno permesso alla squadra rossonera di mister Stefano Pioli di ipotecare il secondo posto con due giornate d’anticipo. Adesso il club può iniziare a pensare con cura a quelle che saranno le prossime mosse sia per il nuovo allenatore che per il mercato estivo. Per il dopo Pioli c’è in un nome che continua a farsi largo tra gli uffici di casa Milan, è quello di Sérgio Conceição.

Al nome del tecnico portoghese, prossimo dal rescindere il suo contratto con il Porto, si aggiungo quelli di Paulo Fonseca, Mark van Bommel, Thiago Motta, Marcelo Gallardo, Antonio Conte e Maurizio Sarri. Questi sono solo alcuni dei profili identificati dalla dirigenza per il post Pioli. Ma oltre a riflettere su chi sarà il prossimo allenatore del Milan, la proprietà si è messa all’opera anche per programmare le nuove mosse da attuare in vista del calciomercato estivo. La società lombarda, di fatto, sembra avere come scopo principale quello di rinforzare centrocampo e difesa. In tal senso, il Milan avrebbe posato gli occhi su due calciatori in particolare, che giocano rispettivamente in Premier League e in Ligue 1.

Il Milan pensa al mercato: due profili nel mirino

La società rossonera è pronta ad iniziare la propria campagna acquisti mettendo sul tavolo ben 50 milioni di euro. Somma che il Milan vorrebbe utilizzare per arrivare a Emerson Royal del Tottenham e Youssuf Fofana del Monaco. Il club lombardo, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbe pensato a questi due profili in particolare per rinforzare difesa e centrocampo.

Emerson Royal è un terzino destro, classe 1999. Per il giovane calciatore, gli Spurs chiedono circa 30 milioni di euro. Una cifra, però, che nel corso di un’eventuale trattativa potrebbe calare, dato che il promettente giocatore brasiliano non è più nei piani del club.

Mentre Youssuf Fofana (classe 1999) è un granitico centrocampista, che abbina la quantità alla qualità. Il Milan, di fatto, starebbe cercando un profilo come il suo per rinforzare la mediana. Per il calciatore francese, il Monaco chiede 20 milioni di euro. Una cifra più che abbordabile per le casse della società di Serie A.

Inoltre, il giovane centrocampista del Monaco avrebbe già aperto la porta al club lombardo, facendo sapere di essere disposto all’approdo in maglia rossonera. Per il centrocampo, il Milan starebbe pensando anche a Renato Veiga (classe 2003) del Basilea e Khephren Thuram (classe 2001) del Nizza.