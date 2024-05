News Milan, gesto estremo della Curva Sud: comunicato durissimo

News Milan, la Curva Sud ha pubblicato sui propri account social un nuovo comunicato durissimo: riguarda Milan-Genoa.

Il Milan non trova pace in questo periodo. Ora c’è anche il nodo nuovo allenatore che riempie le giornate a Casa Milan. Difatti la società dovrà agire nel miglior modo possibile dato che i tifosi rossoneri non accettano più passi falsi per il futuro del Milan. Ora la squadra giocherà queste ultime gare per mantenere saldo il secondo posto in classifica e dopo ci sarà finalmente lo stop estivo per schiarire le idee e decidere quale strada dovrà imboccare il Milan per il futuro.

Dovrà essere però una strada coerente e che si addica alla storia del Milan dato che i tifosi e, soprattutto, la Curva Sud, non vogliono più cadere in episodi come quelli vissuti in questa stagione. Gli ultras del Milan difatti si sono già fatti sentire più volte e hanno fatto valere la propria forza. Ad esempio per quanto riguarda il futuro allenatore la Sud ha lanciato un no all’unisono verso Lopetegui che difatti ha fatto retrocedere la società sulla scelta fatta. Ora la Sud torna a farsi sentire e questa volta accadrà qualcosa per Milan-Genoa.

Milan, la decisione della Curva Sud per il match contro il Genoa

La Curva Sud non rimane in silenzio a guardare e vuole farsi sentire. Gli ultras ci tengono al futuro del Milan e mediante queste mosse sperano di portare alla ragione la società.

La Curva Sud, mediante un messaggio sul proprio profilo Instagram, ha fatto sapere ciò che accadrà in occasione di Milan-Genoa del 05/05. Questo il messaggio lanciato dalla tifoseria organizzata rossonera:

Domenica contro il Genoa Curva Sud Milano ed AIMC non esporranno striscioni/bandiere/stendardi e si asterranno da qualsiasi forma di tifo. Invitiamo tutto il resto del pubblico presente allo stadio ad unirsi a questa forma di protesta che ha come unico obiettivo, quello di incentivare la società a proseguire nella linea d’investimenti intrapresa la scorsa stagione, puntando su un allenatore che sappia stimolare il gruppo e valorizzare i giovani, facendo acquisti mirati nei ruoli lasciati scoperti questa stagione. Non spetta a noi come sempre fare scelte e nomi, la cosa importante è che la società mandi un segnale chiaro e forte di voler rafforzare il progetto imbastito la scorsa estate. Sempre con il Milan nel cuore!

Così la Curva Sud espone in modo chiaro quello che accadrà a San Siro nel prossimo match casalingo inviando un segnale forte e chiaro verso la società.