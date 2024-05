News Milan, il club ha scelto il nuovo allenatore: la data del possibile annuncio

Ore calde per la scelta del prossimo allenatore del Milan. Il club ha deciso su chi puntare e conosce già la data del possibile annuncio.

Manca ancora più di un mese all’inizio della sessione estiva di calciomercato, ma i club stanno già pensando alla prossima stagione e da qualche settimana si è aperto un vero e proprio valzer delle panchine. La giornata di ieri ha visto protagonista la Juventus, che ha annunciato di aver esonerato Max Allegri con effetto immediato dopo gli episodi avvenuti nel post partita della finale di Coppa Italia. I prossimi giorni, invece, dovrebbero essere quelli del Milan.

Il club rossonero sta da tempo cercando il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo, dopo la fine di quello con Stefano Pioli. I nomi attenzionati sono stati molti e la ricerca continua incessante, ma i Rossoneri sembrano aver già individuato il tecnico che guiderà la squadra nella prossima stagione, dove si cercherà di tornare a contendersi lo Scudetto.

In cima alla lista della società sembra esserci Paulo Fonseca, mai dimenticato in queste settimane ed ora visto come l’indiziato numero uno per succedere a Pioli. Il tecnico portoghese si sta giocando in queste ultime giornate di campionato l’accesso diretto alla Champions League con il suo Lille, ma le prossime settimane dovrebbero colorarsi di rossonero.

Fonseca il preferito del Milan: restano sullo sfondo gli altri candidati

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Lille è stato nei pensieri del Milan dallo scorso inverno e mese dopo mese la sua candidatura si è sempre fatta più concreta. Ieri ci sarebbe stato un altro contatto tra le parti ed entrambe sarebbero pronte ad unire le strade in vista della prossima stagione. Il club ha, intanto, fatto sapere che la scelta definitiva non avverrà prima della conclusione della Serie A: tutti gli indizi portano a Fonseca, ma si valutano anche altre alternative.

Senza dubbio l’ex Roma è il più vicino a sedere sulla panchina del Diavolo, ma il club continua a valutare diverse alternative per non farsi trovare impreparato. Nelle scorse ore il nome più clamoroso è stato quello del ct argentino Lionel Scaloni, il quale però si libererebbe non prima di luglio (a fine stagione ci sarà la Copa America), ma non sono stati scartati neanche i nomi di Marcelo Gallardo (il preferito di Geoffrey Moncada) ed anche di Graham Potter, fermo da un addio dopo l’addio al Chelsea.

La decisione su Fonseca, comunque, entro la settimana, con la comunicazione ufficiale a fine mese. Adesso, il Milan, sta pensando solamente a come salutare Stefano Pioli.