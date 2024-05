News Milan, il giocatore esce allo scoperto: svelato il suo futuro

News Milan, il giocatore ai microfoni di Sky Sport ha rivelato le sue intenzioni. L’annuncio riguardo l’estate di calciomercato e la prossima stagione.

La stagione rossonera è ai titoli di coda. L’obiettivo Champions League è ormai centranto e, con il cambio dell’allenatore in vista, la società è concentrata sull’estate. Il club lombardo avrà delle decisioni cruciali da prendere da qui ai prossimi tre mesi, una su tutte scegliere la nuova guida tecnica. Si preannuncia un calciomercato frenetico per tifosi e dirigenza.

Questo maggio sarà il periodo in cui verranno fatti tantissimi nomi. Con l’avanzare delle trattative questo cerchio diventerà sempre più piccolo. La società non si darà pace finché non avrà trovato il sostituto di Stefano Pioli. Da Sérgio Conceição a Marcelo Gallardo, Furlani e tutto il front office rossonero si augurano di chiudere il prima possibile. Per quanto riguarda nuovi possibili acquisti, non mancano i sogni. Nelle scorse ora è stato Rafael Leao e far impazzire con le sue dichiarazioni su Joao Cancelo. Insomma, tutto l’ambiente avrà modo di vivere forti emozioni quest’estate. L’ultima news sul Milan arriva da uno dei giocatori in rosa.

Calcio mercato Milan, Thiaw è sicuro: “Voglio rimanere”

Malick Thiaw, difensore tedesco arrivato la scorsa estate in Italia, è stato intervistato da Sky Sport; a cui ha rilasciato delle dichiarazioni che fanno gioire i tifosi. L’ex Schalke 04 ha vissuto un 2023-24 complicato, a causa di un infortunio che l’ha tenuto ai box per ben 3 mesi. Il classe 2001 ha parlato della stagione, ammettendo la sua volontà: “In Europa League dovevamo fare meglio, ma adesso dobbiamo continuare a lavorare e vedere cosa possiamo migliorare per il prossimo anno, voglio rimanere. Giocare nel Milan è un privilegio“.

Il centrale si è poi espresso in merito alla contestazione dei tifosi di queste ultime settimane: “La mancanza del tifo ha reso diverse le ultime due partite a San Siro, ma i nostri tifosi amano molto questo club e a volte questo può succedere. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati e quindi è giusto accettare il messaggio che i tifosi ci hanno lanciato“. La Curva Sud è insorta quando la società era ad un passo dal firmare Lopetegui come nuovo allenatore. La dirigenza ha fatto così retromarcia, rimettendosi alla ricerca del nuovo allenatore.

Mentre i tifosi aspettano l’annuncio del prossimo allenatore si godono queste parole di Malick Thiaw. Il tedesco è apparso sereno e fiducioso per la prossima stagione. I rossoneri sperano di aver trovato un perno per il futuro.