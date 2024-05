News Milan, il nuovo numero 9 è sempre più vicino: tifosi in delirio

News Milan, la dirigenza rossonera è a caccia del sostituto di Giroud. Un nome in particolare è sempre più vicino alla firma con il club.

Il Milan di Stefano Pioli è reduce dalla netta vittoria casalinga contro il Cagliari di Claudio Ranieri: i rossoneri si sono imposti per 5 a 1, grazie al gol di Bennacer, la doppietta di Pulisic, la sua prima in Italia, il bel gol di Rejinders e la rete di Leao, dopo una cavalcata di 60 metri in mezzo al campo. Con i tre punti conquistati, la squadra rossonera si conferma definitivamente al secondo posto in classifica, accedendo così alla prossima Supercoppa italiana.

Nel frattempo, in casa rossonera è già ora di pensare alla prossima stagione: il punto più importante da risolvere è quello legato all’allenatore, con Stefano Pioli che quasi sicuramente lascerà Milano a fine Campionato. Scelto l’allenatore, la dirigenza rossonera inizierà a programmare il calciomercato, in base alle esigenze tecnico-tattiche e alla disponibilità economica. Una cosa certa è che il Milan avrà sicuramente bisogno di un attaccante vero, una prima punta, un numero 9: a fine Campionato, Olivier Giroud non rinnoverà con i rossoneri e continuerà la sua carriera negli States.

Calciomercato Milan, Sesko sempre più vicino: il piano del Milan

Nelle ultime settimane si è fatto sempre più vivo il nome di Benjamin Sesko come candidato ideale per prendere il posto dell’attaccante francese. L’attaccante sloveno, classe 2003, è di proprietà del Lipsia e piace molto alla dirigenza di Via Aldo Rossi, in primis a Zlatan Ibrahimovic, che vede in lui un giovane con ampio margine di crescita.

In questa sua prima stagione al Lipsia, Sesko ha messo a segno ben 12 gol e nelle ultime sei partite è andato sempre a rete. Il talento classe 2003 è ambito da molte big d’Europa, ma il Milan fa sul serio: negli scorsi giorni, infatti, sono stati avvistati gli agenti del calciatore a Milano e tra le parti si è aperto un dialogo.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, al Milan piace Sesko e a Sesko piace il Milan: lo sloveno, infatti, è molto attratto dall’idea di poter indossare la maglia rossonera numero 9. Il Milan, infatti, gli garantirebbe un posto da titolare, al centro dell’attacco rossonero. E i numeri in tal senso sorridono a favore di Sesko, con i tifosi rossoneri pronti già ad urlare il suo nome a San Siro. La valutazione del cartellino si aggira attorno ai 50 milioni di euro, ma Furlani ha già l’ok per mettere in primo piano l’operazione.