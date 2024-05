News Milan, l’opinionista non ha dubbi sull’allenatore: “Ibrahimovic vorrebbe lui”

Continua a tener banco la telenovela legata al futuro della panchina rossonera e all’allenatore che sostituirà Stefano Pioli la prossima stagione.

La stagione di Serie A 2023/2024 sta per giungere al termine e i club cominciano a tirare le somme, in vista anche della prossima stagione: la posta in palio, ovvero lo Scudetto, è già stata aggiudicata all’Inter di Simone Inzaghi; si lotta, invece, per i posti in una competizione europea e in zona retrocessione, con la Salernitana già certa del ritorno in Serie B.

Anche il Milan comincia a tirare le somme di questa stagione, che non si sta concludendo nel migliore dei modi: i rossoneri sono attualmente in seconda posizione nella classifica del massimo campionato italiano e devono cercare di non perdere il posto, con la Juventus a -5. La squadra allenata da Stefano Pioli ha vissuto una stagione piuttosto tormentata: a fine 2023, infatti, la rosa rossonera è stata colpita da numerosi infortuni, che l’hanno portata ad ottenere pochi risultati utili, con conseguente eliminazione ai gironi di Champions League. Seppure in campionato i risultati hanno iniziato a migliorare, il Milan ha subito prima l’eliminazione in Coppa Italia, poi quella ai quarti di finale di Europa League.

Futuro allenatore Milan, Ibrahimovic ha deciso

Nelle ultime settimane in casa Milan continua a tener banco la telenovela legata al futuro della panchina rossonera: a fine stagione, infatti, Stefano Pioli lascerà quasi sicuramente il club rossonero e la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro per trovare il sostituto. Tanti i nomi accostati alla panchina, ma ogni giorno che passa la società rossonera dovrà fare delle scelte e ridurre il campo di scelta. Un ruolo importante nella scelta lo avrà Zlatan Ibrahimovic che, secondo il giornalista Giuseppe Pastore, ha già fatto la sua scelta, ovvero Thiago Motta.

Durante il podcast di Cronache di Spogliatotio “L’ascia o raddoppia”, l’opinionista di calcio ha parlato così del futuro della panchina rossonera, rivelando quella che sarebbe la scelta di Ibrahimovic per il tecnico futuro del Milan:

Ci sarebbe un ambiente che vuole Conte, ovvero quello milanista, non lo vuole probabilmente la dirigenza, visto che Conte è ingombrante, ti fa spendere tanti soldi. Secondo me non lo vorrebbe nemmeno così tanto Ibrahimovic: secondo me la prima scelta di Ibra è Thiago Motta.

Il tecnico, in forza al Bologna, è molto ricercato nel mercato degli allenatori, anche da club esteri importanti. A livello italiano, su di lui c’è anche la Juventus, fortemente interessata all’ex centrocampista nerazzurro. La concorrenza quindi è molto alta, nelle prossime settimane si saprà chi vincerà la partita.